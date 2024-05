Renforcement des relations commerciales entre le Kenya et la Somalie

Le Kenya et la Somalie ont scellé un accord visant à intensifier leurs relations commerciales et d’investissement pour dynamiser la croissance économique entre ces deux nations voisines, selon un communiqué conjoint publié après une rencontre à Nairobi entre le vice-président kényan, Rigathi Gachagua, et le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre.

Les deux dirigeants ont abordé des stratégies pour conjointement éliminer les cartels et promouvoir des pratiques commerciales transparentes et durables bénéfiques pour leurs deux pays. Malgré leurs liens historiques et culturels profonds, les échanges bilatéraux entre le Kenya et la Somalie demeurent jusqu’à présent très limités.

En 2022, les exportations kényanes vers la Somalie ont totalisé 124,5 millions de dollars américains, tandis que les importations se sont chiffrées à 582 000 dollars, a souligné M. Gachagua. Il a mis en avant le potentiel d’accroître ces échanges en mobilisant les relations entre le Kenya et la Somalie pour créer des opportunités pour les citoyens des deux pays.

En outre, les deux nations ont convenu de collaborer pour réduire les obstacles à l’investissement, ouvrir de nouveaux marchés d’intérêt commun et faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises.

Cette visite de M. Barre fait suite à la troisième session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, tenue à Nairobi du 3 au 5 mai.