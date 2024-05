Rencontre entre le Président Tshisekedi et le Cardinal Ambongo : Unis pour le bien du peuple Congolais

Ce jeudi à la Cité de l’Union africaine, le Président Félix Tshisekedi s’est entretenu pendant près de deux heures avec le Cardinal Fridolin Ambongo, en présence du Chargé d’affaires de la Nonciature, Mgr Andriy Yevchuk. Au cours de cette rencontre, le Cardinal Ambongo a souligné que « plus de malentendu que de vrai problème » existe entre les deux parties, et a affirmé que le souci du Président Tshisekedi est le bien du peuple congolais.

Le Cardinal a déclaré : « Le Président s’implique corps et âme pour que ce pays retrouve sa sérénité et sa respectabilité sur la scène internationale. Notre souci est aussi le bien de ce même peuple. » Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre l’Église et l’État pour surmonter les défis actuels auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée.

En conclusion, le Cardinal Ambongo a affirmé : « Nous sommes condamnés à travailler ensemble main dans la main pour le bien-être de ce peuple et pour le bien de notre pays qui est aujourd’hui en péril à cause de la voracité des pays voisins que nous connaissons. » Cette rencontre marque une étape importante dans la coopération entre les autorités politiques et religieuses de la RDC, toutes deux engagées dans la quête de la paix et de la prospérité pour le peuple congolais.