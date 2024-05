Reprise de Vitshumbi et Kibirizi par les Forces Armées de la RDC

Les localités de Vitshumbi et Kibirizi, situées dans la province du Nord-Kivu et auparavant sous le contrôle de la coalition M23/RDF, ont été reprises par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Cette annonce a été faite par Jean-Pierre Bemba Gombo, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, lors de la 135e réunion du Conseil des ministres, tenue le jeudi 16 mai 2025 à la Cité de l’Union Africaine.

Selon Jean-Pierre Bemba Gombo, cette victoire est le résultat des offensives lancées par les FARDC. Il a précisé que cette stratégie se poursuivra jusqu’à la libération totale des zones encore sous le contrôle de la coalition M23/RDF.

« Le VPM, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, a annoncé l’offensive et la reprise par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo des positions occupées par l’armée rwandaise dans les localités de Vitshumbi et Kibirizi. Ces actions des FARDC vont se renforcer davantage pour libérer toutes les autres parties occupées par l’ennemi, » a rapporté le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Jean-Pierre Bemba Gombo a également indiqué que des instructions fermes ont été données pour gérer la situation dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, où les attaques ennemies causent des déplacements massifs de populations. « Dans le Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, où ces ennemis multiplient les attaques entraînant des déplacements massifs de populations, des dispositions ont aussi été prises, » a-t-il rassuré.

Les rebelles du M23 avaient précédemment occupé plusieurs localités dans les groupements de Kibumba et Buhumba (territoire de Nyiragongo) et avancent actuellement dans le territoire de Masisi, où ils ont pris la cité de Rubaya, riche en coltan et cassitérite. La rébellion a également verrouillé Goma à l’ouest en prenant les collines surplombant la RN2, reliant le chef-lieu du Nord-Kivu au Sud-Kivu.

La partie orientale de la RDC reste en proie à une insécurité persistante due à l’activisme des groupes armés depuis plusieurs décennies. Malgré les opérations militaires et la proclamation de l’état de siège, la situation demeure préoccupante, surtout avec la résurgence des rebelles du M23 soutenus par Kigali dans le Nord-Kivu. Les initiatives régionales peinent à obtenir des résultats tangibles sur le terrain, et une partie significative des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo reste sous le contrôle des rebelles du M23.