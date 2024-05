Le 17 Mai déclaré jour férié en hommage aux FARDC

La Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, Claudine Ndusi, a annoncé que le vendredi 17 mai 2024 sera une journée « chômée » et « payée » sur l’ensemble du territoire national, selon un communiqué officiel.

Claudine Ndusi a précisé que le 17 mai est consacré à la Révolution et aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

« La Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale informe le public congolais, ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, qu’en vertu de l’ordonnance n°23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République Démocratique du Congo, la journée du vendredi 17 mai 2024, Journée des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, est chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national », indique le communiqué signé par la ministre.

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a redéfini la portée du 17 mai. Autrefois célébrée comme la journée marquant l’entrée de l’AFDL menée par Laurent-Désiré Kabila pour mettre fin au régime de Mobutu, cette date est désormais dédiée à rendre hommage aux forces armées de la République, en particulier à celles qui ont sacrifié leur vie pour libérer le Congo-Kinshasa de la dictature du Maréchal Mobutu.