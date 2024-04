Hommage à Mufwankolo : Inauguration d’un Monument à Lubumbashi

Lundi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga au Sud de la République démocratique du Congo, a eu lieu l’inauguration d’un monument dédié à l’icône du théâtre populaire du Katanga, Odilon Kyembe Kaswila, également connu sous le nom de « Mufwankolo », décédé le 17 février 2021 après plus de 40 ans de carrière. Sous les auspices du gouverneur Jacques Kyabula, le ruban du monument a été coupé, marquant ainsi l’ouverture de cet espace au public.

Odilon Kyembe Kaswili, mieux connu sous le nom de Mufwankolo wa Lesa, a laissé un héritage indélébile dans le paysage culturel congolais. À travers ses œuvres dramaturgiques, il a su éduquer et divertir non seulement la population congolaise dans son ensemble, mais également celle de Lubumbashi en particulier.

Retour sur l’histoire de cette icône du Théâtre Congolais :

Odilon Kyembe Kaswili, également connu sous le nom de Mufwankolo wa Lesa, est décédé à l’âge de près de 91 ans à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le mercredi 17 février. Pionnier du théâtre en RDC, il a transcendé les générations avec son art et a joué un rôle crucial en tant que moralisateur de la société.

Kasong Mbaz Amatshik, alias Maisha, acteur et administrateur de son groupe, témoigne de l’impact de Mufwankolo sur la scène théâtrale : « Mufwankolo est l’un des premiers Congolais à se lancer dans le théâtre dans les années 1955, alors que le pays était sous colonisation. Il a été le premier Congolais à effectuer une tournée en Europe avant l’indépendance du Congo en 1957 et 1959. Mufwankolo est l’auteur de plusieurs œuvres théâtrales. De nos jours, le théâtre de Mufwankolo est étudié dans différentes universités en Europe, considéré comme un genre littéraire sur le plan théâtral. Des stagiaires viennent même d’Europe pour étudier Mufwankolo, provenant de différentes universités notamment de la France, de la Belgique, de l’Allemagne, ainsi que des États-Unis et du Canada. De plus, Mufwankolo a été le premier à introduire le théâtre radiophonique au niveau national dans les années 1961 et 1962. »