Kenya Airways annonce la reprise de ses vols vers Kinshasa après l’arrestation de deux membres de son personnel

La compagnie aérienne Kenya Airways a confirmé la reprise de ses vols à destination de Kinshasa, suspendus depuis le 30 avril dernier en raison de l’arrestation de deux de ses employés par les renseignements militaires congolais (DEMIAP). Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public le lundi 6 mai.

Les deux membres du personnel de Kenya Airways ont été appréhendés le 19 avril à l’aéroport international de N’djili par les services spéciaux de l’armée congolaise. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire liée à l’évacuation d’une importante somme d’argent, estimée à plusieurs millions de dollars américains, sans que les autorités de l’aéroport en soient informées, alors que cette somme était sur le point d’être expédiée.

Cette affaire a pointé du doigt la banque commerciale TMB, bien que cette dernière ait rejeté toute accusation à son encontre. Kenya Airways a continué à soutenir l’innocence de ses employés tout en se disant disposée à coopérer pleinement avec les enquêtes en cours.

Dans un extrait du communiqué, la compagnie aérienne affirme : « Nous tenons à réitérer que nos employés sont innocents et qu’ils ne font que suivre les procédures établies dans l’exercice de leurs fonctions. Nous défendons leur innocence et continuerons à les soutenir… Nous continuerons à coopérer avec les agences d’enquête et les autorités compétentes en RDC et au Kenya. »

L’arrestation des employés de Kenya Airways a suscité des tensions entre Kinshasa et Nairobi, au point que le président de la Commission de défense de l’Assemblée nationale du Kenya, Nelson Koech, a exprimé son inquiétude quant à la détention de civils par les forces armées, jugeant cette mesure disproportionnée.