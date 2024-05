La Première Dame exprime ses condoléances suite à l’inhumation des victimes du bombardement de Mugunga

La Première Dame a récemment partagé ses condoléances émues sur son compte X, à l’occasion de l’inhumation des victimes du tragique bombardement de Mugunga, dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

Dans un message poignant, elle a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l’attaque meurtrière qui a touché trois sites de déplacés, notamment les quartiers du Lac-vert, Lushagala et de Mugunga à Goma. Au moins 35 vies ont été fauchées par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda.

La Première Dame a souligné l’horreur de la situation, mettant en lumière le massacre de nourrissons, d’enfants et de femmes innocents, ainsi que la détresse des familles entières touchées par cette tragédie. Cette attaque cruelle ravive les souvenirs douloureux des années de guerre d’agression menée par l’armée rwandaise en RDC, laissant derrière elle des cicatrices profondes et indélébiles.

Elle a également appelé à la justice, déclarant qu’aucune justification ne pouvait être trouvée pour de tels crimes odieux. La Première Dame a exprimé sa solidarité avec les familles endeuillées, partageant leur douleur, leur chagrin et leur colère. Elle a assuré que ces actes barbares ne seraient jamais oubliés et que ceux qui en sont responsables devront répondre de leurs actes devant la justice.

En ces moments difficiles, la Première Dame a offert son soutien et sa compassion aux victimes et à leurs proches, et a réaffirmé l’engagement ferme de toute la nation à lutter pour la justice et à œuvrer pour un avenir de paix et de sécurité pour tous les citoyens de la République démocratique du Congo.