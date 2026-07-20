RDC-Tanzanie : Tshisekedi confie un message confidentiel à Samia Suluhu pour renforcer les relations bilatérales

Le ministre Congolais de l’Intégration régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, a été reçu, dimanche 19 juillet 2026, par la Présidente Tanzanienne, Samia Suluhu Hassan. Porteur d’un message spécial et confidentiel du Président Félix Tshisekedi, les sources du ministère évoquent des échanges orientés vers des « questions bilatérales, la situation sécuritaire dans la sous région ainsi que dans l’Est de la République démocratique du Congo ».

Cette démarche diplomatique vise à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays. La Tanzanie est un partenaire stratégique pour la RDC, à la fois voisin, allié commercial et membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (CEA).

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En effet, le ministre Congolais a remercié la Présidente Samia pour son engagement en faveur de la paix en RDC et de la stabilité régionale. Pour Kinshasa, Dar es Salaam est un appui essentiel pour endiguer l’insécurité dans l’Est et faciliter les échanges économiques.

Les deux États partagent l’une des plus longues frontières lacustres d’Afrique. Un atout majeur pour développer les échanges portuaires, routiers et énergétiques.

Avant la rencontre présidentielle, Floribert Anzuluni a eu un tête-à-tête avec le ministre des Affaires Étrangères de la Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo.

Le chef de la diplomatie tanzanienne a félicité la RDC pour son élection à la présidence du Conseil de sécurité des Nation Unies pour 2026-2027. Il a qualifié cette posture congolaise d’une « fierté pour toute l’Afrique ».

Cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large. La RDC veut consolider ses alliances régionales pour peser davantage dans la région. La Tanzanie, de son côté, joue un rôle de stabilisateur. En confiant ce message à Samia Suluhu, le Président Tshisekedi réaffirme l’importance du partenariat bilatéral.

Entre sécurité partagée, commerce et diplomatie multilatérale, la relation RDC-Tanzanie se positionne comme un levier clé pour la paix et le développement des Grands Lacs.