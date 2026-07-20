Maï-Ndombe : des villages désormais connectés grâce à un réseau Wi-Fi solaire porté par un Congolais de la diaspora

Pendant des années, passer un simple appel ou accéder à Internet relevait presque de l’impossible pour les habitants de plusieurs villages du secteur de Bolia, dans le territoire d’Inongo. Aujourd’hui, cette réalité commence à changer. Grâce à une initiative entièrement financée par un Congolais de la diaspora, des centaines de familles découvrent les opportunités offertes par le numérique.

À Ibeke-Bolia, Mbala, Nsaw, Lokanga et Isongo, les premières bornes Wi-Fi communautaires alimentées par l’énergie solaire sont désormais opérationnelles, marquant une étape importante dans la lutte contre l’isolement numérique au Maï-Ndombe.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Un projet né de la volonté de désenclaver toute une communauté

À l’origine de cette transformation se trouve Jérémy Bolambele, un fils de la région installé à l’étranger. Son ambition est simple : permettre aux habitants d’accéder facilement à l’information sans être contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir des nouvelles d’un village voisin ou d’une ville comme Kinshasa ou Inongo.

« Mon objectif est que les populations ne soient plus obligées de se déplacer inutilement avant d’avoir obtenu les informations dont elles ont besoin. Grâce à une connexion fiable et accessible, elles peuvent désormais communiquer plus facilement », explique-t-il.

Après l’installation des cinq premiers sites, une nouvelle borne Wi-Fi devrait être mise en service à Ngembo avant la fin du mois.

Internet transforme déjà le quotidien des habitants

Au-delà de la simple connexion, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les populations rurales.

Dans le domaine de la santé, l’accès à Internet facilite les consultations médicales à distance et accélère le partage d’informations entre professionnels de santé.

Les élèves et étudiants peuvent désormais consulter des ressources pédagogiques en ligne, préparer les examens nationaux et accéder à des contenus éducatifs jusque-là difficiles d’accès.

Le réseau constitue également un levier pour le développement économique local, en offrant aux commerçants, agriculteurs et entrepreneurs un accès aux marchés, aux informations et aux services numériques.

Des défis logistiques, mais une ambition qui ne faiblit pas

La concrétisation du projet n’a pourtant pas été de tout repos.

Face à l’état dégradé, voire impraticable, des routes du secteur de Bolia, le transport des équipements a nécessité l’appui de motards et la mobilisation des habitants. L’absence totale de réseau électrique a, quant à elle, conduit à la mise en place d’un système autonome alimenté par des panneaux solaires et des batteries.

La maintenance représente également un défi majeur. Chaque intervention technique nécessite le déplacement d’un spécialiste depuis la province voisine de l’Équateur, ce qui augmente considérablement les coûts d’exploitation.

Malgré ces contraintes, toutes supportées sur fonds propres, Jérémy Bolambele ne compte pas s’arrêter là. Son objectif est d’étendre progressivement ce réseau Wi-Fi communautaire à d’autres villages du secteur de Bolia, puis à l’ensemble du territoire d’Inongo, afin de réduire durablement la fracture numérique et d’encourager le développement économique des zones rurales.