Félix Tshisekedi attendu aux côtés du général Israël Kantu

C’est un geste de compassion qui a mobilisé l’appareil sécuritaire de la capitale. Ce lundi, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa pour se recueillir devant la dépouille mortelle de l’épouse du général Israël Kantu, commissaire provincial de la Police nationale congolaise (PNC) pour la ville de Kinshasa. Une visite qui témoigne de la haute considération du Chef de l’État envers l’un des piliers de la sécurité de la capitale.

L’information, confirmée par plusieurs sources proches de l’organisation, a rapidement circulé dans les cercles politico-administratifs de Kinshasa. La présence du Chef de l’État à cette cérémonie de recueillement n’est pas un geste anodin. Elle marque la solidarité présidentielle envers une famille éprouvée, mais aussi le respect dû à un haut responsable dont la fonction stratégique en fait un acteur clé de la stabilité de la ville-province.

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Un dispositif sécuritaire exceptionnel

Pour accueillir le Président de la République et les nombreuses personnalités attendues, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé aux abords de l’Hôpital du Cinquantenaire. Des éléments de la Police nationale congolaise et de la Garde républicaine quadrillaient les artères menant à l’établissement, assurant un périmètre de protection digne d’une visite d’État.

Les forces de l’ordre, visibles et mobilisées, ont été déployées pour garantir le bon déroulement de la cérémonie et prévenir tout incident. La circulation dans le secteur a été régulée, tandis que des agents en tenue et en civil étaient postés aux points névralgiques.

Un élan de solidarité qui dépasse les rangs policiers

Au-delà de la présence présidentielle, ce recueillement attire de nombreuses autorités politico-administratives, des responsables des services de sécurité, mais aussi des proches et amis de la famille du général Israël Kantu. Tous viennent rendre un dernier hommage à la défunte, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de dignité.

Le général Israël Kantu, figure respectée au sein de la hiérarchie policière, voit ainsi sa peine partagée par les plus hautes sphères de l’État. Cette affluence témoigne de la considération dont il jouit et du soutien de la communauté sécuritaire et politique en ces moments douloureux.

Un moment de compassion présidentielle

La visite du Chef de l’État à l’Hôpital du Cinquantenaire s’inscrit dans une tradition de proximité et de compassion que Félix Tshisekedi a souvent manifestée lors de deuils marquants. En se rendant personnellement sur place, le Président envoie un signal fort à la police nationale et à l’ensemble du corps sécuritaire : leur engagement n’est pas oublié, et leurs épreuves personnelles sont partagées au plus haut niveau de l’État.

Alors que la cérémonie se prépare dans un climat de respect et de solennité, Kinshasa retient son souffle. L’hommage rendu à la défunte sera aussi l’occasion de rappeler le rôle essentiel des forces de l’ordre dans la vie quotidienne de la capitale. Et pour la famille du général Israël Kantu, la présence du Président sera sans doute le plus beau des adieux.