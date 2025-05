Passeport biométrique congolais : une révolution numérique

Le 27 mai 2025, à Kinshasa, la ministre d’État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a présenté au public le nouveau passeport biométrique congolais. Ce document, proposé à un tarif accessible de 75 dollars, représente une avancée majeure dans la gestion de l’identité nationale.

Ce passeport innovant marque une rupture claire avec les anciens formats.

Conforme aux exigences de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), il combine mobilité internationale et sécurité des données personnelles. Grâce à cette réforme, les citoyens congolais pourront voyager plus librement tout en bénéficiant d’une meilleure protection contre la fraude.

Le passeport inclut plusieurs technologies de pointe :

Une puce RFID sans contact , pour une vérification rapide et sécurisée ;

Une page en polycarbonate , résistante et infalsifiable ;

Des hologrammes et filigranes complexes, qui rendent toute falsification quasi impossible.

Disponible en versions 32 et 38 pages, ce nouveau passeport sera délivré dès le 5 juin 2025. Les Congolais pourront en faire la demande en ligne via www.passeport.gouv.cd ou se rendre dans les centres de traitement agréés à travers le territoire.

Selon Thérèse Wagner, ce projet résulte d’un travail anticipatif et non d’une réaction improvisée. Elle a déclaré :

« Ce passeport respecte la norme 39794 de l’OACI. Il incarne une avancée technologique majeure et affirme clairement la souveraineté numérique de la RDC. »

Ce changement ne rend pas les anciens passeports obsolètes immédiatement.

Ils resteront valables jusqu’en 2030. De plus, les demandes déjà soumises seront converties automatiquement au nouveau format, sans frais ni démarches supplémentaires pour les usagers. Une mesure appréciée, qui témoigne de la volonté du gouvernement de simplifier les procédures administratives.

Ce lancement reflète une stratégie plus large.

Le gouvernement congolais cherche à moderniser ses services consulaires, tout en répondant aux standards de sécurité exigés à l’échelle mondiale. Il veut aussi renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

Avec ce nouveau passeport, la RDC affirme son ambition de devenir un État moderne, sécurisé et tourné vers l’avenir. C’est une étape importante dans la construction d’un pays plus souverain, plus connecté, et plus proche de ses citoyens.