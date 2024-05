Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a reçu un message spécial du Président kenyan Williams Ruto

Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a rencontré ce jeudi au Palais de la Nation le Premier secrétaire du Cabinet du Kenya, Musalia Mudavadi, qui était porteur d’un message spécial du Président kenyan Williams Ruto.

Lors de cette rencontre, M. Mudavadi a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. Il a également exprimé l’intérêt du Kenya à développer les échanges commerciaux et les affaires bilatérales.

« Nous sommes des partenaires au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et beaucoup plus proche. Nous sommes intéressés à faire grandir le commerce et les affaires entre nos pays », a déclaré M. Mudavadi.

Par ailleurs, l’envoyé spécial du Président Ruto a tenu à rassurer le peuple congolais quant au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC par le Kenya. Il a affirmé que le Kenya travaillera en collaboration avec la RDC pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens et leur coopération dans divers domaines pour le bénéfice mutuel de leurs populations.