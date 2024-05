La RDC saisit le Conseil de sécurité de l’ONU suite au bombardement à Mugunga

La République démocratique du Congo a officiellement saisi le Conseil de sécurité de l’ONU par le biais de son Ministère des Affaires étrangères et Francophonie, dénonçant le récent bombardement du camp des personnes déplacées de Mugunga. Cette attaque, perpétrée le vendredi 3 mai par l’armée rwandaise et les milices du M23, a été vigoureusement condamnée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen’Apala.

Lors d’une séance de travail dans son cabinet, le Vice-Premier Ministre a déclaré : « Nous venons de saisir le Président du Conseil de sécurité. Nous espérons que de ce côté-là, nous allons nous comprendre. Je ne vais pas vous donner la teneur de la lettre, mais comme c’est un document du Conseil, il sera distribué certainement aux représentants des pays qui sont membres permanents et non permanents. »

Il a également salué la condamnation de cette attaque par les États-Unis et a exprimé son appréciation pour le soutien et la solidarité manifestés par les partenaires de la RDC. Cependant, il a également appelé les diplomates étrangers à Kinshasa à éviter tout équilibrisme susceptible de semer la confusion dans l’opinion publique.

Le Vice-Premier Ministre a souligné le principe de neutralité en diplomatie, affirmant que celle-ci ne signifie pas l’absence d’action, mais plutôt une impartialité dans la prise de décisions. Il a également insisté sur la responsabilité de protéger les populations déplacées, soulignant que tout acte de provocation depuis le camp des réfugiés justifierait une réaction, mais que la RDC ne tolérerait pas d’actions provocatrices.

Malgré cette attaque, la RDC demeure engagée dans la recherche de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Les discussions se poursuivront, mais des clarifications sont demandées concernant cet incident.

En parallèle, le Vice-Premier Ministre a également abordé les propos récents du Président Paul Kagame sur un média étranger, mettant en garde contre toute tentative de génocide sournois des Hutus dans l’est de la RDC. Ces déclarations ont été qualifiées d’extrêmement dangereuses, risquant d’exacerber les tensions intercommunautaires déjà présentes dans la région.

Enfin, concernant le partenariat avec l’Union européenne, la RDC a proposé la mise en place d’un comité d’experts conjoint pour travailler sur la traçabilité des produits, dans le but de renforcer la confiance mutuelle et d’éviter toute suspicion de commerce de produits frauduleux.

Cette démarche reflète l’engagement continu de la RDC à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération régionale, malgré les défis persistants auxquels elle est confrontée.