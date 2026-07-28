La RDC compte environ 5,8 millions de déplacés internes, dont la majorité subit l’effet combiné de la guerre et des aléas climatiques

« La République démocratique du Congo compte aujourd’hui environ 5,8 millions de déplacés internes, dont la majorité subit l’effet combiné de la guerre et des aléas climatiques ». C’est par cette phrase que la ministre de l’Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat, Marie Nyange Ndambo, a ouvert lundi 27 juillet 2026 l’atelier national sur les enjeux de la mobilité climatique, tenu à l’Hôtel Béatrice à Kinshasa.

Les travaux se déroulent du lundi 27 au mercredi 29 juillet 2026. L’initiative est portée conjointement par le ministère de l’Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat (MEDD-NEC), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et la FAO.

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Décideurs publics, partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants de la société civile prennent part aux échanges. L’objectif est d’approfondir la compréhension des interactions entre migration, environnement et changement climatique, sur base de données probantes.

En effet, la ministre Marie Nyange Ndambo a rappelé qu’au cours des cinq dernières années, plusieurs provinces ont été touchées par des événements climatiques extrêmes. Le Tanganyika, le Sud-Kivu, la Tshopo, le Kasaï-Central et la ville de Kinshasa sont des zones qui ont enregistré des mouvements massifs de populations. Bien plus, elle a souligné que « les pressions migratoires qui s’en sont suivies n’ont pas laissé le Gouvernement de la République indifférent ». Elle a insisté sur la nécessité d’une approche multisectorielle et coordonnée pour y faire face.

La Déclaration de Kampala sur la Migration, l’Environnement et le Changement Climatique (KDMECC) couvre les travaux de cet atelier. Elle a été adoptée en 2022 sous l’égide de l’Union Africaine (UA). Lesdits travaux prennent également en compte les initiatives de la SADC sur la mobilité humaine liée au climat.

Les discussions, organisées en exposés et groupes, devraient alimenter l’alignement des engagements internationaux de la RDC en général, et en particulier la Contribution Déterminée au niveau National (la CDN 3.0), avec les cadres régionaux.

« La gestion de ces événements extrêmes représente certes des défis importants, mais également des opportunités en termes d’adaptation et d’alignement de nos stratégies de lutte contre le changement climatique », a martelé la ministre de tutelle.

En outre, Marie Nyange Ndambo a formulé le vœu que « les résultats de cet atelier permettent de définir une approche intégrée d’une stratégie d’adaptation et d’un cadre de gouvernance nationale qui prennent en compte la mobilité humaine ».

Par ailleurs, les participants sont ainsi appelés à formuler des recommandations concrètes durant trois jours pour renforcer la résilience des communautés affectées et améliorer la gouvernance des déplacements liés aux changements climatiques.

Cette rencontre marque une étape dans la volonté de la République démocratique du Congo de structurer une réponse nationale cohérente face aux défis croissants de la mobilité humaine induite par le changement climatique.