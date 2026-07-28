Infrastructures : Jean-Pierre Bemba lance une tournée d’inspection dans 3 grands aéroports de la RDC

Le Vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a lancé, lundi 27 juillet 2026, une tournée d’inspection dans les aéroports de trois (3) provinces de la République démocratique du Congo. Cette visite a permis d’évaluer l’avancement des travaux et de donner des injonctions pour respecter les délais de livraison des chantiers en cours.

En premier lieu, le VPM a été accueilli à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, par le Gouverneur militaire, le Général-Major Gaby Kasongo Mulumba Batoke. La prochaine étape a concerné la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où l’inspection s’est faite aux côtés du Directeur général de la Régie des Voies Aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole. La tournée s’est clôturée à Kananga, au Kasaï-Central, avec l’accueil du Gouverneur Joseph-Moïse Kambulu.

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De l’Est, en passant par le Sud-Est puis le Centre, Jean-Pierre Bemba a couvert les zones stratégiques pour reconnecter le pays par voie aérienne. Sur chaque site, le ministre a passé en revue les ouvrages.

Dans les trois pôles, il s’agit de travaux de construction, de rénovation et d’extension des infrastructures aéroportuaires. Et à chaque étape, des échanges ont eu lieu avec les entreprises, les autorités provinciales et les responsables de la RVA sur les blocages et les besoins. L’approche est technique et politique à la fois. Il est question de lever les contraintes pour que les aéroports redeviennent des hubs de développement économique local.

À l’issue de la tournée, le VPM a martelé sur le respect strict du calendrier. Il a ensuite signifié que les délais de livraison est non négociable. La politique du Gouvernement vise à doter la RDC d’aéroports aux normes internationales pour booster le désenclavement et la sécurité aérienne.

Depuis 2024, l’Exécutif national a placé la réhabilitation des aéroports au cœur de sa politique de désenclavement. Plusieurs projets sont en cours avec l’appui de partenaires techniques et financiers. L’objectif est de réhabiliter les pistes, moderniser les aérogares, sécuriser la navigation et certifier les infrastructures selon les normes de l’OACI.

Pour Kinshasa, des aéroports modernes sont un levier. Ils doivent faciliter la mobilité des personnes, désenclaver les provinces, attirer les investisseurs et stimuler le commerce intérieur.

Après les promesses, place à la livraison. Les populations attendent des infrastructures opérationnelles qui réduisent les coûts et les temps de trajet.