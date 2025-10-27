La grande marche de Kinshasa vers l’économie verte

KINSHASA – Ils sont venus des ministères, des ONG, des communautés locales. Du 27 au 30 octobre, la capitale congolaise vibre au rythme d’une première : la Semaine nationale du climat. Objectif affiché : faire de l’environnement l’âme du développement congolais. Dans un pays qui abrite la deuxième forêt tropicale au monde et d’immenses tourbières, l’initiative sonne comme un virage stratégique.

« Un choc d’idées à travers le dialogue », résume Benjamin Toirambe, secrétaire général à l’Environnement. Derrière les mots, un enjeu crucial : mobiliser les financements climatiques internationaux. La RDC, poumon vert de l’Afrique, entend désormais monnoyer son capital naturel au service de son développement.

La ministre de l’Environnement, Marie Nyange, voit plus loin encore. Pour elle, ce forum doit forger une unité de langage avant la COP30 au Brésil. « Amener les Congolais à parler d’une seule voix », insiste-t-elle, déterminée à ce que les défis et réalités du bassin du Congo pèsent dans les négociations internationales.

Dans le viseur des organisateurs : une économie verte et inclusive, où chaque emploi contribuerait à protéger l’environnement. Une vision ambitieuse portée jusqu’au sommet de l’État. Le président Félix Tshisekedi en a fait un pacte d’action national, appelant les bailleurs à investir massivement dans l’écodéveloppement, la création d’emplois et le renforcement des compétences.

« Forêt, biodiversité, tourbières et mobilisation des financements climatiques » : le thème de ces assises résume à lui seul le paradoxe congolais. Comment transformer une richesse écologique exceptionnelle en levier de développement durable ? Pendant quatre jours, Kinshasa tente d’écrire la première page d’une nouvelle histoire – celle où la protection du patrimoine naturel ne rimerait plus avec pauvreté, mais avec prospérité partagée.