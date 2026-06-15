Loi référendaire en RDC : vers un report à 2027 ? Le Sénat face à une course contre la montre

Le compte à rebours est lancé. Ce lundi 15 juin, le Parlement de la République démocratique du Congo met officiellement un terme à sa session ordinaire de mars 2026. Pourtant, à quelques heures de la clôture des travaux, un dossier majeur continue de cristalliser l’attention de la classe politique : la très controversée loi référendaire RDC.

Adopté par l’Assemblée nationale le 9 juin dernier, le texte devait encore franchir l’étape décisive du Sénat avant une éventuelle promulgation. Mais le temps semble désormais manquer, ouvrant la voie à toutes les spéculations sur l’avenir de cette réforme hautement sensible.

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Le Sénat pris par le temps

Depuis son adoption à la Chambre basse, la proposition de loi sur l’organisation du référendum est devenue l’un des sujets les plus débattus du paysage politique congolais.

Cependant, les délais extrêmement courts qui séparent le vote de l’Assemblée nationale de la clôture de la session parlementaire compliquent sérieusement son examen par le Sénat. Plusieurs observateurs estiment qu’il serait difficile pour la Chambre haute d’analyser un texte d’une telle importance dans les dernières heures précédant la fermeture officielle des travaux.

À ce stade, aucune communication officielle n’a confirmé son inscription à l’ordre du jour des dernières plénières. Une situation qui entretient le flou autour du calendrier législatif et alimente les interrogations sur la suite du processus.

Septembre 2026 : une fenêtre de tir réduite

Si la loi référendaire RDC échappe à la session de mars, son avenir dépendra de la prochaine session ordinaire prévue le 15 septembre 2026.

Or, cette session est traditionnellement consacrée à l’examen du budget de l’État et aux grandes questions financières. Chaque année, les débats budgétaires occupent l’essentiel du temps parlementaire, laissant peu de place aux autres initiatives législatives.

Dans ces conditions, plusieurs analystes considèrent que le texte référendaire risque de ne pas figurer parmi les priorités immédiates du Parlement, à moins d’une décision politique exceptionnelle ou de la convocation d’une session extraordinaire.

Une attente qui pourrait se prolonger jusqu’en 2027

L’hypothèse d’un report à la session ordinaire de mars 2027 gagne ainsi du terrain.

Un tel scénario retarderait de plusieurs mois l’examen d’un texte qui se trouve pourtant au cœur des débats nationaux. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, l’enjeu dépasse largement le simple cadre juridique : il touche aux futures orientations institutionnelles du pays et alimente les discussions autour de l’évolution du système politique congolais.

Alors que le Parlement s’apprête à refermer les portes de sa session de mars, le destin de la loi référendaire RDC demeure suspendu à une décision qui pourrait intervenir dans les dernières heures ou être renvoyée à une date encore incertaine.

Une chose est sûre : la clôture de cette session parlementaire pourrait marquer non seulement la fin d’un cycle législatif, mais aussi le début d’une longue bataille politique dont l’issue reste impossible à prédire.