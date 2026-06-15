Coupe du monde 2026 :la RTNC ne diffusera que 44 matchs

À un an de l’un des plus grands rendez-vous sportifs de l’histoire du football congolais, une question préoccupe déjà de nombreux supporters : combien de matchs de la Coupe du monde 2026 seront diffusés en RDC ? La réponse est désormais connue.

La RTNC Coupe du monde 2026 retransmettra 44 rencontres sur les 104 prévues durant la compétition. Une décision qui suscite des interrogations mais qui s’explique avant tout par le coût particulièrement élevé des droits de diffusion.

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Invité de Radio Okapi ce lundi 15 juin, le directeur général de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Didier M’Boy, a levé le voile sur les choix opérés par la chaîne publique pour permettre aux Congolais de suivre le Mondial.

Des droits de diffusion hors de prix

Pour diffuser la Coupe du monde 2026, la RTNC a dû négocier avec New World TV, détenteur exclusif des droits de retransmission de la compétition dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne francophone.

Face aux coûts jugés très élevés, la télévision nationale a opté pour un package limité à 44 rencontres.

Selon Didier M’Boy, ce choix n’est pas propre à la RDC. À travers le monde, de nombreux diffuseurs ont également été contraints de sélectionner une partie des matchs en raison des montants exigés pour obtenir les droits complets.

Plutôt que de miser sur la quantité, la RTNC a privilégié les rencontres les plus attendues du tournoi, notamment les grandes affiches et les matchs impliquant les sélections africaines.

Les Léopards seront suivis jusqu’au bout

S’il ne sera pas possible de voir l’ensemble des 104 matchs sur les antennes nationales, une certitude rassure les supporters congolais : aucun match des Léopards ne sera manqué.

Le directeur général de la RTNC a confirmé que toutes les rencontres de la République démocratique du Congo seront retransmises, depuis la phase de groupes jusqu’aux tours à élimination directe en cas de qualification.

Cette décision reflète l’engouement exceptionnel suscité par le retour historique de la RDC à la Coupe du monde, plus d’un demi-siècle après la participation du Zaïre en 1974.

Pour accompagner cet événement, la chaîne publique prévoit également une communication régulière afin d’informer les téléspectateurs du programme des rencontres retenues dans son offre.

La RTNC revendique l’exclusivité de diffusion en RDC

Au-delà de la programmation des matchs, la RTNC rappelle qu’elle dispose d’un droit exclusif de diffusion de la Coupe du monde 2026 sur le territoire congolais dans le cadre de son partenariat avec New World TV.

Cette exclusivité signifie que toute retransmission non autorisée des rencontres pourrait exposer les diffuseurs concernés à des sanctions conformément aux règles établies par les détenteurs des droits.

Pour les amoureux du ballon rond, l’essentiel est toutefois préservé : les matchs des Léopards, les plus belles affiches du tournoi et plusieurs confrontations des équipes africaines seront accessibles sur les écrans congolais.

À l’approche du Mondial, la RTNC entend ainsi jouer pleinement son rôle en permettant à des millions de Congolais de vivre l’aventure de leur sélection nationale, malgré les contraintes financières imposées par l’économie moderne du football mondial.