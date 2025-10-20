COP30 : la RDC consulte sa nation pour forger une position commune

KINSHASA – À un an de la Conférence mondiale sur le climat (COP30), la République Démocratique du Congo ne veut pas arriver les mains vides. Le pays, considéré comme un poumon mondial et gardien d’immenses ressources naturelles, organise en amont un grand forum national du 27 au 31 octobre dans sa capitale. L’ambition est claire : construire une position de négociation unifiée et puissante, forgée par la concertation la plus large.

Ce rendez-vous multisectoriel et inclusif, acté lors du dernier Conseil des ministres, vise à mobiliser l’ensemble des forces vives du pays – société civile, secteur privé, scientifiques et communautés locales – autour d’un enjeu planétaire dont la RDC entend être un acteur majeur, et non plus un simple spectateur.

Une feuille de route pour le monde

L’objectif officiel est de « préparer, de manière concertée, la participation du pays » à la COP30. Concrètement, les travaux devraient déboucher sur plusieurs livrables stratégiques. Parmi les résultats attendus figurent en bonne place l’élaboration d’une feuille de route consolidée, un document qui servira de boussole aux négociateurs congolais.

Il s’agit aussi de garantir une meilleure appropriation nationale des politiques climatiques et, surtout, de mettre en avant les solutions congolaises sur la scène internationale. La RDC ne veut plus seulement être vue comme un pays à protéger, mais comme un partenaire proposant des modèles de gestion durable et de justice climatique.

« La Forêt c’est Nous », un programme au cœur des débats

Au centre des discussions : la forêt. Le forum sera l’occasion de vulgariser le programme « La Forêt c’est Nous », présenté comme un axe majeur de la stratégie nationale. Cette initiative incarne la volonté de lier protection des écosystèmes – avec la célèbre forêt du bassin du Congo – et développement des populations locales.

Pour porter cette voix avec force, la ministre en charge du dossier a sollicité et obtenu le soutien du gouvernement pour un appui technique et politique. Le Conseil des ministres a exprimé son ferme soutien à cette initiative, qualifiée de « jalon essentiel » dans la préparation du pays.

Alors que les projecteurs se braqueront bientôt sur la COP30, la RDC commence par allumer les siens en interne. Ce forum est un test : celui de sa capacité à unir ses fils autour d’un projet commun pour le climat, et à transformer son immense capital naturel en une influence diplomatique déterminante.