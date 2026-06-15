Coupe du Monde 2026 : Le Cap Vert neutralise l’Espagne 0-0 pour ses débuts à Atlanta

Pour sa toute première Coupe du Monde, le Cap Vert a tenu en échec l’Espagne. Score final 0-0 ce lundi 15 juin au stade d’Atlanta aux États-Unis. Un point qui vaut de l’or dans le groupe H. Face au champion du monde 2010, les Requins Bleus n’ont pas tremblé. Ils ont opposé discipline, abnégation et ambition. Dès sa première journée, l’archipel africain a signé sa carte de visite. Loin d’être venu faire nombre, il est venu marquer l’histoire.

Sur la pelouse américaine, la Roja a tout essayé. Possession, combinaisons et frappes lointaines. Rien n’y a fait. Le bloc capverdien a tenu, compact et solidaire pendant 90 minutes. Zéro but encaissé contre l’une des meilleures attaques du monde.

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Ce clean sheet n’est pas un hasard. C’est le fruit d’un plan tactique parfaitement exécuté. Les Requins Bleus ont montré qu’ils maîtrisaient les fondamentaux du haut niveau. L’audace défensive paie, et Atlanta retiendra la solidité des débutants.

Des novices avec l’âme des compétiteurs

Ce soir, le Cap Vert n’a pas joué petit bras. Chaque duel, chaque course et chaque interception portait la fierté d’une nation. La sélection a joué sans complexe, avec l’envie de prouver. Faire 0-0 contre l’Espagne pour débuter, c’est plus qu’un résultat. Le monde du football est prévenu : cette équipe a du caractère.

Cap sur l’Uruguay, la qualification se dessine

La suite de la compétition s’annonce palpitante. Le prochain défi est fixé au 21 juin contre l’Uruguay. En cas de victoire, le Cap Vert prendrait une option quasi décisive pour les seizièmes de finale. Le point arraché à l’Espagne a ouvert toutes les portes. Désormais, le destin des Requins Bleus est entre leurs pieds.

Une page d’histoire écrite dès le premier match

Le Cap Vert entre donc dans la légende de la Coupe du Monde. Dès son premier match, il a montré qu’il avait sa place parmi l’élite. Ce 0-0 face à l’Espagne restera comme l’acte fondateur.

Pour les Requins Bleus, Atlanta est ce point de départ. Reste à confirmer cette performance. Mais une chose est sûre : le Cap Vert est arrivé pour rester.