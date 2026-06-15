Coupe du monde 2026 : privés d’animateurs, les Léopards entreront en scène sans leur légendaire douzième homme

L’ambiance ne sera pas tout à fait celle dont rêvaient des millions de Congolais. Ce lundi 15 juin, le ministre des Sports, Didier Budimbu, a livré une nouvelle qui fait mal aux tympans autant qu’au cœur : Lumumba, Evoloko, Ndundu, Yolela et leurs compères, véritables piliers de l’animation des Léopards, ne fouleront pas les gradins de Houston pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

La raison ? Une succession d’obstacles administratifs et sanitaires, héritages directs de l’épidémie d’Ebola qui a longtemps secoué la région. Interrogé lors d’un live Space animé par le journaliste Stanis Bujakera Tshiamala, le ministre n’a pu que répondre par un « oui » laconique à la question qui fâche : non, les animateurs historiques ne seront pas là.

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Vingt et un jours fatidiques : le compte à rebours impossible

Le problème n’est pas (seulement) celui des visas américains, trop souvent refusés aux supporters congolais ces dernières semaines. C’est une question de temps. Les autorités sanitaires des États-Unis imposent un délai de vingt et un jours avant tout voyage aux personnes provenant de zones à risque Ebola.

Or, comme l’a expliqué Didier Budimbu, « les vingt et un jours, ils vont les atteindre jeudi ou vendredi prochain ». Trop tard pour le premier match. Les animateurs, coincés dans une course contre la montre perdue d’avance, regarderont donc à distance, depuis Kinshasa ou Bruxelles, l’entrée en scène historique de leur équipe.

Bulle à Bruxelles, plan B à Dallas : la mobilisation générale

Pour autant, tout n’est pas perdu. Loin de là. Le gouvernement a activé un plan de secours digne d’une opération militaire : six chefs d’animation – dont Lumumba, Ndundu, Evoloko, Thomas et Yolela – ont été placés en « bulle » à Bruxelles. Objectif : attendre patiemment que le délai des vingt et un jours expire, puis décrocher leurs visas américains et rejoindre la compétition.

« Pour le deuxième match, à Guadalajara au Mexique, ils seront là. Ça, c’est sûr », a martelé le ministre, offrant une bouffée d’oxygène aux supporters.

En attendant, une équipe d’animateurs locaux basés aux États-Unis est en cours de constitution pour assurer l’ambiance lors du choc inaugural. Une solution de repli imparfaite, mais qui montre l’engagement du pays à ne rien laisser au hasard.

Privés de leur douzième homme historique, les Léopards devront puiser dans leur seule énergie pour défier le Portugal. Mais à Guadalajara, la fièvre congolaise pourrait bien rattraper son retard. En attendant, les tambours de Bruxelles résonnent déjà. Ils annoncent des jours plus chauds, plus bruyants, plus congolais.