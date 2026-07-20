Kinshasa : le pont Ngunza fermé pendant quatre mois, voici les itinéraires de déviation

Les automobilistes de Kinshasa devront modifier leurs habitudes. À compter de ce lundi 20 juillet 2026, les autorités ferment le pont Ngunza, situé sur l’avenue Pierre Elengesa. Elles lancent ainsi un important chantier de réhabilitation et de modernisation.

Le ministère provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat a annoncé cette mesure. Toutefois, cette fermeture ne dépassera pas quatre mois.

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Une circulation interrompue pour réhabiliter le pont

Selon le communiqué officiel, les équipes interviendront sur le tronçon de l’avenue Pierre Elengesa où se situe le pont Ngunza.

Les autorités veulent moderniser cette infrastructure. Elles souhaitent également améliorer la sécurité des usagers et fluidifier la circulation dans cette partie de la capitale.

Par ailleurs, elles promettent d’exécuter les travaux dans le respect des normes de qualité. Elles veulent aussi achever le chantier rapidement afin de limiter les désagréments pour les automobilistes.

Les itinéraires de déviation mis en place

Afin de maintenir la circulation, les autorités ont aménagé un itinéraire de déviation à double sens.

Les conducteurs emprunteront l’avenue Kikwit depuis son intersection avec l’avenue Pierre Elengesa. Ensuite, ils poursuivront par l’avenue Souci. Puis, ils rejoindront le prolongement de l’avenue Ngiri-Ngiri avant de retrouver l’avenue Pierre Elengesa. Le même parcours s’appliquera dans le sens inverse.

En revanche, les camions de plus de 10 tonnes et les camions-remorques ne pourront pas utiliser cette déviation. Ils devront obligatoirement circuler par l’avenue By-pass pendant toute la durée des travaux.

Les usagers appelés à la patience

Les autorités provinciales reconnaissent les perturbations que cette fermeture pourrait provoquer. Elles invitent donc les automobilistes et les autres usagers à faire preuve de compréhension et de patience.

Enfin, elles assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accélérer les travaux. Elles espèrent ainsi remettre le pont Ngunza en service dans les meilleurs délais.