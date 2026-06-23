Ebola en Ituri : Félix Tshisekedi annonce une descente présidentielle sur le terrain

C’est à l’issue d’un entretien en tête-à-tête avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait une annonce qui engage sa responsabilité personnelle. Ce mardi 23 juin, depuis la Cité de l’Union africaine à Kinshasa, le Chef de l’État congolais a confirmé son prochain déplacement en province de l’Ituri, dans l’Est du pays, pour y suivre de près les opérations de riposte contre l’épidémie d’Ebola.

Une décision forte, qui témoigne de la gravité de la situation sanitaire et de la volonté du chef de l’exécutif de ne pas laisser la gestion de cette crise aux seules autorités locales ou aux partenaires internationaux.

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La souche Bundibugyo au cœur des préoccupations

L’épidémie actuelle, causée par la souche Bundibugyo, a été au centre des discussions entre les deux chefs d’État. Moins connue que la souche Zaïre, cette variante du virus Ebola n’en demeure pas moins dangereuse et mobilise d’importants moyens sanitaires dans les provinces orientales de la RDC.

« J’ai partagé avec mon frère, le Président Évariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux », a déclaré Félix Tshisekedi.

Le président burundais, en visite officielle de 48 heures à Kinshasa, a ainsi pu bénéficier d’un état des lieux détaillé de la situation épidémiologique, présenté lors de la réunion de la Task Force nationale de lutte contre Ebola tenue le même jour. Une transparence saluée par les deux parties, alors que les menaces sanitaires ne connaissent pas de frontières.

Une coopération régionale face aux défis sanitaires

Au-delà du cas congolais, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité d’une solidarité accrue entre les États africains face aux urgences sanitaires. Le président Tshisekedi a ainsi plaidé pour une coopération régionale renforcée, articulée autour de trois piliers : la prévention, la surveillance épidémiologique et le partage rapide d’informations.

« Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l’Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention », a-t-il martelé.

Un message qui résonne particulièrement à l’heure où la région des Grands Lacs est confrontée à des crises sanitaires récurrentes, et où la mutualisation des moyens apparaît comme la seule réponse efficace pour endiguer la propagation des virus.

Une descente présidentielle pour évaluer et soutenir

L’annonce de la descente présidentielle en Ituri intervient alors que la riposte contre Ebola a déjà permis des avancées significatives. Selon le ministre de la Santé, Roger Kamba, plus de 500 lits ont été déployés en un mois, 5 laboratoires installés et près de 2 000 cas dépistés mensuellement. La riposte, selon les autorités, « atteint un nouveau niveau élevé ».

Mais le Chef de l’État veut aller plus loin. En se rendant personnellement sur le terrain, Félix Tshisekedi entend évaluer l’évolution de la situation, soutenir les équipes médicales et les communautés locales, et envoyer un signal fort : la lutte contre Ebola est une priorité nationale.

Les attentes autour de la visite présidentielle

Ce déplacement, dont la date précise n’a pas encore été communiquée, est attendu avec impatience en Ituri. La province, déjà éprouvée par des années de conflits armés et d’insécurité, voit dans cette visite présidentielle un signe de reconnaissance et un encouragement pour les populations locales qui vivent dans la crainte du virus.

Les organisations humanitaires présentes sur le terrain espèrent également que cette mobilisation du plus haut niveau de l’État permettra de débloquer des ressources supplémentaires et d’accélérer les opérations de vaccination et de prise en charge des patients. Dans une région où les défis logistiques sont immenses, la présence du président pourrait être un accélérateur décisif.

Un engagement personnel au service de la riposte

En annonçant sa descente en Ituri, Félix Tshisekedi fait le choix de l’engagement direct et de la responsabilité personnelle. Une décision qui, au-delà du symbole, traduit une volonté politique affirmée de ne laisser aucun territoire de la RDC sans la protection de l’État.

Reste à savoir si cette visite présidentielle, couplée aux efforts déjà déployés par les équipes sanitaires et les partenaires internationaux, permettra de venir à bout de cette nouvelle épidémie. En attendant, les yeux sont désormais tournés vers l’Ituri, où le Chef de l’État s’apprête à fouler un sol meurtri mais résilient, pour y porter un message d’espoir et de détermination.