Raïssa Malu inaugure un centre de correction ultramoderne à Lubumbashi

C’est une étape marquante dans la modernisation du système éducatif congolais. Ce lundi 22 juin à Lubumbashi, la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu Dinanga, a inauguré officiellement le Centre national de correction, antenne du Haut-Katanga. Les autorités provinciales ainsi que plusieurs acteurs éducatifs de la région ont pris part à la cérémonie.

L’événement a également revêtu une dimension symbolique. En effet, cette infrastructure flambant neuve porte désormais le nom de la ministre. La province éducationnelle du Haut-Katanga 1 a choisi de lui rendre cet hommage afin de saluer les réformes engagées en faveur de la modernisation de la correction de l’Examen d’État. Elle entend aussi reconnaître les efforts menés pour rapprocher les services éducatifs des provinces.

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Un équipement moderne pour accélérer la correction des copies

Doté d’équipements de pointe et de technologies de dernière génération, le Centre national de correction ambitionne de renforcer la capacité de traitement des copies dans le Grand Katanga et les provinces voisines. L’objectif est clair : rendre le processus plus rapide, plus fiable et plus transparent.

Pendant plusieurs années, les lenteurs de correction ont suscité des critiques. Désormais, les autorités veulent améliorer les performances du système grâce à cette nouvelle infrastructure.

Pour les milliers de finalistes du Haut-Katanga et des régions environnantes, cette réalisation constitue une avancée concrète. Les délais d’attente devraient diminuer. Par conséquent, les résultats pourront être publiés plus rapidement. Les élèves et leurs familles bénéficieront directement de cette amélioration.

Une vision gouvernementale tournée vers une éducation moderne

Cette réalisation s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement de la République pour moderniser l’ensemble du système éducatif congolais. Après le déploiement des centres de scanage à travers le pays, les autorités renforcent désormais la chaîne de correction grâce à des outils plus performants.

Visiblement émue par cet hommage, Raïssa Malu a salué l’initiative. Selon elle, cette décision démontre la volonté des provinces de s’approprier les réformes nationales. « Ce centre est bien plus qu’une infrastructure. C’est un symbole de notre volonté commune d’offrir aux jeunes Congolais un système éducatif à la hauteur de leurs ambitions », a déclaré la patronne de l’Éducation nationale.

Alors que la session ordinaire de l’Examen d’État se poursuit jusqu’au 25 juin, l’inauguration de ce Centre national de correction envoie un signal fort. La RDC accélère sa transformation numérique dans le secteur éducatif. L’objectif reste de garantir des résultats plus fiables, plus transparents et disponibles dans des délais plus courts pour l’ensemble des candidats du pays.