Kinshasa : Daniel Bumba lance la SNIK S.A pour sécuriser les imprimés de valeur de l’administration publique

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a inauguré, samedi 20 juin 2026, la Société de Numérisation des Imprimés de Valeur (SNIK S.A), dans la commune de Lingwala. Cette entreprise publique se veut de sécuriser, produire, numériser et tracer tous les imprimés de valeur de l’administration publique urbaine.

Pour Daniel Bumba, c’est une étape clé de modernisation. L’objectif est de couper court aux fraudes sur les documents et recettes publiques qui pèsent sur les finances de la ville depuis des années.

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Numérisation et traçabilité pour couper la fraude

La SNIK S.A s’appuie sur des technologies avancées. Chaque imprimé de valeur sera doté de dispositifs qui garantissent authenticité, traçabilité et fiabilité. Fini les faux timbres, vignettes et documents administratifs qui alimentaient l’économie parallèle.

Le Gouverneur présente cette société comme un outil de transparence, pas une structure de plus. Dans un contexte où la gouvernance financière urbaine est scrutée, ce dispositif doit rassurer les contribuables kinois. La traçabilité numérique rend chaque transaction vérifiable en temps réel.

Emplois et compétences locales au cœur du projet

Au-delà de la sécurisation, la SNIK S.A mise sur l’impact social. La société va créer des emplois directs à Kinshasa. Elle va aussi former des jeunes aux métiers du numérique, de l’impression sécurisée et des systèmes d’information.

Pour plusieurs Kinois, c’est un angle important dans une ville jeune. Former localement évite la dépendance aux experts étrangers et crée un bassin de compétences durables.

Prenant la parole à cette occasion, le Directeur général de la SNIK S.A, Jean Claude Dumbi, base la stratégie sur trois piliers : technologie, traçabilité et transparence. À l’en croire, l’idée est de faire de la SNIK S.A un modèle d’efficacité.

Équipements de dernière génération et standards internationaux

Le Gouverneur Daniel Bumba a visité les installations techniques. Sur place, il a découvert des machines déployées répondant aux normes internationales de numérisation et de contrôle documentaire. Il a ainsi réaffirmé la vision de Kinshasa qui s’aligne sur les pratiques des capitales modernes.

Dans le programme, cet investissement vise la fiabilité à long terme. Les équipements permettent un contrôle documentaire strict et une production sécurisée à grande échelle. Pour l’administration, cela doit réduire les pertes de recettes et améliorer la confiance.

« Kinshasa Ezo Bonga » : vers une capitale plus organisée

Le lancement s’inscrit dans le programme « Kinshasa Ezo Bonga » du Gouverneur. À travers sa vision, Daniel Bumba ambitionne une capitale mieux organisée et tournée vers la modernisation.

L’enjeu est concret pour les experts du secteur. Moins de tracasseries, plus de transparence sur les taxes et des documents fiables. Le test sera la mise en œuvre sur le terrain. Si la SNIK S.A tient ses promesses, elle peut devenir un levier de bonne gouvernance urbaine. À défaut, elle rejoindra les réformes techniques bien lancées mais qui sont passées inaperçues dans le quotidien des citoyens.