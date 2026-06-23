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Haut-Katanga : Le Village des opportunités s’installe à Lubumbashi du 9 au 11 juillet prochain

Le Ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique annonce l’arrivée du « Village des Opportunités » à Lubumbashi, chef-lieu de…

Publié par Guillaume MAVUDILA
le: 23 juin 2026
ministère de la Jeunesse
© ministère de la Jeunesse

Le Ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique annonce l’arrivée du « Village des Opportunités » à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le rendez-vous est pris du 9 au 11 juillet 2026. Pendant 72 heures, la jeunesse locale aura un espace 100% dédié. L’objectif est de rencontrer, s’informer, se former et décrocher des opportunités concrètes.

Fini les discours, place à l’action de proximité. Le Ministère veut rapprocher l’État des jeunes et transformer l’attente en projets réels.

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Trois piliers, une seule ambition. Le Village va centraliser l’information utile : emploi, entrepreneuriat, financement, programmes gouvernementaux. Côté formation, ateliers pratiques pour booster les compétences. Et surtout, accès direct aux opportunités : stands, partenaires et structures d’appui.

Le format « village » casse les barrières administratives. Les jeunes du Haut-Katanga n’auront plus à courir partout pour trouver une porte d’entrée. Tout sera regroupé sous une même tente.

Priorité Jeunesse : la stratégie de proximité en marche

La politique jeunesse sort des bureaux de Kinshasa. Elle va vers les provinces. Lubumbashi est la prochaine étape après d’autres éditions. L’idée : écouter les besoins locaux, adapter les réponses et créer du lien direct entre institutions et bénéficiaires. Le « Village des Opportunités » devient un laboratoire terrain pour tester des solutions adaptées au contexte katangais.

Étudiants, diplômés sans emploi, porteurs de projets, associations : tout le monde est concerné. Du 9 au 11 juillet, Lubumbashi devient la capitale des possibilités. Le Ministère invite à saisir ce moment. Trois jours pour poser des questions, apprendre un métier, déposer un dossier et créer un réseau.

Dans un contexte où l’accès à l’information freine beaucoup de jeunes, ce Village veut être le déclic. L’avenir ne s’attend pas, il se construit.

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