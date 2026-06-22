Guillaume Ngefa en mission aux Pays-Bas pour muscler la coopération judiciaire internationale

Alors que la République démocratique du Congo s’efforce de répondre aux attentes grandissantes de sa population en matière de justice, c’est un ministre en mission qui a pris l’avion pour les Pays-Bas. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, ministre d’État en charge de la Justice, a entamé ce dimanche 21 juin une tournée officielle de six jours à La Haye, qui s’achèvera le 27 juin. Un déplacement que son cabinet présente comme une étape clé dans le renforcement de la coopération judiciaire internationale.

Selon le communiqué officiel du ministère, cette mission incarne la volonté ferme du gouvernement congolais de « renforcer la coopération judiciaire internationale, promouvoir le respect du droit international et intensifier la lutte contre l’impunité ». Des objectifs ambitieux qui placent la RDC sur la scène juridique mondiale, alors que le pays fait face à des défis structurels majeurs dans son appareil judiciaire.

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La CPI, la CIJ et les experts néerlandais au programme

Le programme du chef de la justice congolaise est aussi dense que stratégique. À La Haye, épicentre du droit international, le ministre doit rencontrer les responsables de la Cour pénale internationale (CPI), institution avec laquelle la RDC entretient des relations complexes mais indispensables. Une audience est également prévue avec les dirigeants de la Cour internationale de Justice (CIJ), tandis que plusieurs autorités néerlandaises figureront à l’agenda des échanges.

Mais c’est peut-être la visite au Netherlands Forensic Institute (NFI) qui pourrait s’avérer la plus prometteuse sur le plan technique. Cette institution, mondialement reconnue pour son expertise en matière de police scientifique et de criminalistique, pourrait apporter un savoir-faire précieux aux enquêteurs et magistrats congolais. Pour le ministère, ces rencontres visent à « consolider les partenariats stratégiques de la RDC avec les principales institutions internationales œuvrant dans les domaines de la justice pénale internationale, de la coopération judiciaire et de la criminalistique ».

Un système judiciaire en quête de réformes et de moyens

Au-delà du volet diplomatique, l’enjeu est considérable pour la RDC. Le pays cherche activement à renforcer les capacités de son système judiciaire, particulièrement dans trois domaines sensibles : les enquêtes criminelles, la collecte et la préservation des preuves, et la poursuite effective des auteurs de crimes graves. L’expertise internationale pourrait contribuer à combler les insuffisances techniques encore trop souvent observées dans plusieurs juridictions du pays.

Cette mission intervient dans un contexte où la pression populaire ne cesse de croître. Corruption endémique, criminalité en tous genres, violations des droits humains : les défis sont innombrables pour un appareil judiciaire régulièrement épinglé pour sa lenteur chronique et le dénuement criant de ses moyens. Les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits humains ne cessent d’ailleurs d’appeler Kinshasa à accélérer les réformes.

Des résultats concrets attendus sur le terrain

Pour les analystes, l’intérêt de ce déplacement réside moins dans l’effet d’annonce que dans les retombées concrètes qu’il pourrait générer. Les partenariats internationaux, aussi prestigieux soient-ils, ne valent que par leur capacité à produire des réformes tangibles, à renforcer les compétences des magistrats et des enquêteurs, et à améliorer l’accès des citoyens à une justice crédible, indépendante et efficace.

Le succès de cette mission ne se mesurera donc pas au nombre de réunions tenues dans les couloirs feutrés des institutions internationales de La Haye, mais bien à sa capacité à transformer la coopération en résultats palpables pour les Congolais. Car la lutte contre l’impunité, on le sait, se gagne moins dans les déclarations solennelles que dans le fonctionnement quotidien des juridictions, le traitement diligent des dossiers et la sanction effective des criminels.

En mettant le cap sur les Pays-Bas, Guillaume Ngefa porte avec lui les espoirs d’un peuple assoiffé de justice. Reste à savoir si cette mission saura convertir les promesses en actes et les partenariats en progrès durable pour l’édifice judiciaire congolais.