Coupe du Monde 2026 : Doublé face à l’Autriche, Messi devient le meilleur buteur de l’histoire avec 18 buts

Au Stade de Dallas, Arlington, Lionel Messi a frappé deux fois. 38e minute, puis 90+5. Score final : Argentine 2-0 Autriche. Grâce à cette victoire, l’Albiceleste valide son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà du résultat, c’est l’homme du match qui capte toutes les lumières. Capitaine, maître du tempo, bourreau des Autrichiens. Le 10 argentin a une nouvelle fois décidé du sort d’un match de Mondial. L’Argentine tient son leader et son destin.

Le doublé face à l’Autriche propulse Messi à 18 buts en Coupe du Monde. Il dépasse Miroslav Klose et ses 16 réalisations. L’Argentin devient seul détenteur du record absolu de buts dans l’histoire de la compétition. De 2006 à 2026, il a traversé 6 éditions pour graver son nom tout en haut. Il devance désormais Ronaldo R9 à 15 buts, Gerd Müller à 14, et Kylian Mbappé à 14. Une couronne de plus pour celui qui avait déjà soulevé le trophée en 2022. La légende s’écrit à chaque match.

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Un record construit sur deux décennies de génie

Ce 18e but n’est pas un accident. C’est le fruit d’une constance rare. Messi a marqué dans cinq sur dix éditions de la Coupe du Monde disputées depuis l’Allemagne 2006. Son art : dribbler le temps, ajuster le ballon, surgir quand il faut. Contre l’Autriche, il a d’abord conclu d’une frappe placée, puis scellé le sort des débats dans les arrêts de jeu. À 39 ans, il court encore, pense plus vite et frappe juste. Le football lui rend ce qu’il lui a donné : des pages d’histoire, une à une.

L’Argentine s’appuie sur son roi pour viser plus haut

Qualifiée, l’Albiceleste peut désormais préparer les 16es avec sérénité. Le monde a une fois de plus vu le moteur de cette équipe en œuvre. Tant qu’il marque, l’Argentine rêve. Tant qu’il dribble, le peuple croit. Ce record de 18 buts n’est pas une ligne d’arrivée. C’est un nouveau point de départ. À Dallas, il a inscrit son nom.

Le tournoi est encore long, les défenses se renforcent et chaque match devient un piège. Mais son avance dès la deuxième journée en dit long. Elle témoigne d’une détermination intacte, d’une faim qui ne s’éteint pas.

À chaque but, il repousse les limites. Le suspens est total. L’histoire retiendra a-t-elle 18 buts, ou bien l’Argentin ajoutera-t-il encore un chapitre ? Réponse dans les prochains matchs.