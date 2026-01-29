Coopération agricole : le ministre Muhindo Nzangi rencontre son homologue israélien

Arava, Israël – Le ministre congolais de l’Agriculture, Muhindo Nzangi, a rencontré son homologue israélien, Avi Dichter, ce jeudi 29 janvier, dans le désert d’Arava, au sud de Tel-Aviv. Cette rencontre au sommet vise à intensifier la coopération agricole entre les deux pays et à partager le savoir-faire israélien en matière de technologies agricoles avancées.

Les discussions, tenues au prestigieux Centre de recherche et de développement agricole d’Arava, ont porté sur le renforcement des capacités agricoles de la RDC. Israël, reconnu mondialement pour son expertise en agriculture en milieu aride et en systèmes d’irrigation de pointe, pourrait jouer un rôle clé dans la modernisation du secteur agricole congolais.

Pour le ministre Nzangi, cet échange s’inscrit dans une démarche stratégique visant à importer des technologies et des méthodes innovantes pour booster la production locale, améliorer la sécurité alimentaire et transformer l’agriculture en un véritable moteur de développement économique.

Le centre d’Arava, spécialisé dans la recherche sur les cultures en conditions désertiques, sert de modèle pour les collaborations futures. Ce partenariat pourrait permettre à la RDC de tirer parti de l’expérience israélienne pour optimiser l’utilisation de ses ressources en eau et augmenter la résilience de son agriculture face aux défis climatiques.