Portugal 1-1 RDC : Les léopards arrachent un match nul historique en coupe du Monde 2026

Cest fait, c’est historique. La République démocratique du Congo termine sur un match nul 1-1 face au Portugal ce mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston. Menés dès la 6e minute par Joao Neves, les Léopards ont répondu dans les arrêts de jeu de la première période par Yoane Wissa 45+5’. L’attaquant de Newcastle vient d’inscrire le tout premier but de l’histoire de la RDC en phase finale de Coupe du Monde, 52 ans après la seule participation du pays en 1974. Face à Cristiano Ronaldo et la Seleçao championne de Ligue des Nations 2025, les Congolais ont arraché un point qui a le goût de la victoire.

5-3-2 de Desabre : un bloc bas qui a tenu face à Ronaldo

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Sébastien Desabre avait choisi la sécurité avec un 5-3-2, et son plan a fonctionné jusqu’au bout. Après l’ouverture du score de l’équipe adverse, la RDC n’a pas sombré. Chancel Mbemba capitaine, associé à Kapuadi et Tuanzebe dans une défense à 3, a verrouillé l’axe face à Ronaldo et Joao Felix. Wan-Bissaka et Masuaku en pistons ont multiplié les efforts défensifs tout en lançant les rares contres.

Au milieu, Moutoussamy en sentinelle devant Mukau et Edo Kayembe a coupé les transmissions vers Bruno Fernandes. Ce bloc bas discipliné a permis aux Léopards de rester dans le match et de punir le Portugal sur une transition éclair conclue par Wissa. Une copie tactique propre face à un cador européen.

Yoane Wissa, l’homme qui a brisé 52 ans de malédiction

Un nom, une date, une légende : Yoane Wissa. Son but restera à jamais comme le premier de la RDC en Coupe du Monde FIFA. 52 ans après 1974 et des défaites sans marquer, Wissa a effacé la malédiction.

C’est le symbole d’un pays qui revient sur la plus grande scène du football mondial et refuse de faire de la figuration. Pour des millions de Congolais qui réclament la paix dans l’Est du pays, Wissa a offert une parenthèse de fierté nationale.

Le résultat final 1-1 dit tout : la RDC a présenté bonne figure contre le Portugal. Face à Ronaldo, Bernardo Silva et Ruben Dias, Mbemba, Bakambu, Wissa et toute l’équipe ont montré discipline, solidarité et ambition. 52 ans après son retour, la RDC ne joue pas les touristes dans ce groupe K.

Le message est clair : après 52 ans d’absence, la RDC est revenue pour marquer l’histoire, pas pour la subir. Le prochain match est prévu contre la Colombie le 24 juin prochain.