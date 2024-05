Bilan de l’évaluation des opérations conjointes de lutte contre les terroristes islamistes au Nord-Kivu et en Ituri

Fin dimanche dernier, une évaluation exhaustive des opérations conjointes menées dans la région de Beni au Nord-Kivu et à Irumu, dans la province de l’Ituri, depuis le 30 novembre 2021, a été réalisée par le lieutenant général Jacques Ychalingonza Nduru, chef d’état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements en RDC, ainsi que le lieutenant général Kayanza Muhanga, commandant des forces de l’armée ougandaise, selon des sources militaires.

Au cours de cette évaluation, le général major Richard Prit Dick Olum, commandant de la division de montagne, a exposé les réalisations des deux armées dans la lutte contre les terroristes islamistes MTM/ISCAP. Il a notamment souligné la neutralisation de plusieurs commandants de ce mouvement terroriste, la capture et la restitution des combattants Adf, ainsi que la récupération d’armes et d’autres effets militaires, incluant la libération d’otages au cours des différentes opérations. Cependant, Dick Olum a également identifié certaines difficultés rencontrées, telles que le mauvais état des réseaux routiers et les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux visant l’armée congolaise et ougandaise, lors des opérations Shujaa. Ces informations ont été rapportées par Antonny Muwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord.