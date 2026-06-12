Coupe du Monde 2026 : L’Afrique du Sud, premier pays africain en lice, battue 2-0 par le Mexique

L’Afrique du Sud a lancé la campagne africaine à la Coupe du Monde 2026. Premier pays du continent à entrer en lice, les Bafana Bafana affrontaient le Mexique, pays hôte, au stade Azteca devant plus 80 000 spectateurs. Le verdict est tombé : défaite 2-0. La rencontre a été marquée par trois expulsions, dont deux pour les sud-africains. Une entrée difficile pour l’un des ambassadeurs de l’Afrique qui termine le match à 9 contre 10.

Un match plié dès la 9e minute

Dès la 9e minute, Julian Quinones a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage au Mexique. Menés d’entrée, les Bafana Bafana ont vu leur situation se compliquer à la 50e avec l’expulsion de Sphephelo Sithole. Réduits à 10, les Sud-Africains ont encaissé un second but à la 67e par Raul Jimenez. Themba Zwane a ensuite écopé d’un second carton rouge à la 84e, laissant l’Afrique du Sud à 9 joueurs. La suspension de C. Montes pour le Mexique est intervenue à la 90e+2.

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Le poids du symbole continental et l’avantage de l’Azteca

Être le premier pays africain à jouer à cette Coupe du Monde 2026 place l’Afrique du Sud sous les projecteurs du continent. La défaite 2-0 face au Mexique à l’Azteca intervient dans un contexte marqué par les expulsions. Jouer le pays hôte dans son stade mythique représente l’un des défis les plus relevés du premier tour. L’Afrique du Sud a dû composer avec l’infériorité numérique pendant plus de 40 minutes.

Avec cette défaite 2-0, l’Afrique du Sud démarre la compétition avec zéro point et un goal-average de -2. Le Mexique prend la tête du Groupe A avec 3 points. Les cartons rouges privent les Bafana Bafana de deux joueurs cadres pour les prochaines rencontres. Les deux matchs restants deviennent décisifs, alors que la sélection devra composer avec des effectifs réduits pour espérer une qualification.

Le Maroc, le Sénégal, la RDC et les autres nations du continent joueront dans les prochains jours. Le tournoi est encore long et les prochains matchs permettront au continent de montrer sa valeur sur la scène mondiale.