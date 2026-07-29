RDC : Le Gouvernement et le PAM s’accordent sur un nouveau plan pour la sécurité alimentaire et les cantines scolaires

La Première Ministre, Judith Suminwa, a reçu, mardi 28 juillet 2026, le Directeur exécutif adjoint du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Carl Skau à Kinshasa. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre le Gouvernement Congolais et l’agence onusienne autour de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des cantines scolaires et de la riposte contre l’épidémie d’Ebola.

En effet, les deux parties ont convenu de bâtir le prochain Plan stratégique pays du PAM en République démocratique du Congo. Ce document va définir les priorités d’intervention de l’agence pour les quatre (4) prochaines années, soit de 2027 à 2030.

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Avec plus de 25 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë selon l’IPC de décembre 2025, la RDC reste l’un des plus grands foyers de crise alimentaire au monde. Le nouveau plan vise donc à cibler davantage les zones de conflit et les ménages vulnérables.

Vers 1 million d’enfants dans les cantines scolaires

Au cours de leurs échanges, le Gouvernement et le PAM ont ambitionné d’accélérer le Programme national de cantines scolaires. Ensemble, ils veulent atteindre près d’un million d’enfants. Les deux partenaires promeuvent un approvisionnement en produits locaux.

Ce modèle « Home Grown School Feeding » est déjà soutenu par la FAO et le PAM en Afrique. En achetant auprès des petits producteurs locaux, l’État stimule l’agriculture familiale, réduit les coûts de transport et garantit des repas plus frais aux élèves, tout en créant un débouché stable pour les coopératives agricoles.

Le PAM réaffirme son appui dans la riposte Ebola

Dans un autre registre, le PAM a confirmé son assistance logistique, alimentaire et le transport aérien humanitaire dans le cadre de la riposte contre la 17e épidémie d’Ebola qui sévit une partie de la population congolaise. Ainsi, l’agence met à disposition sa flotte aérienne et sa chaîne logistique pour acheminer vivres, médicaments et personnels dans les zones d’accès difficile. Ce n’est pas une première pour cette structure onusienne. Face à des épidémies récurrentes en RDC, le PAM a toujours joué un rôle central dans la logistique et bien d’autres moyens nécessaires.

À noter que cette rencontre traduit la volonté du Gouvernement Congolais et du Programme Alimentaire Mondial de renforcer la sécurité alimentaire et de développer le capital humain. L’objectif est d’apporter des réponses durables aux défis humanitaires en République démocratique du Congo.

En liant aide d’urgence, nutrition scolaire et achats locaux, le partenariat cherche à passer d’une logique d’assistance à une logique de résilience et de développement.