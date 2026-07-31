Félix Tshisekedi inaugure l’hôpital Maman Denise Nyakeru et réaffirme le rôle du Service national à Kaniama-Kasese

Kaniama-Kasese, 31 juillet 2026. En marge de sa visite de travail dans le Haut-Lomami, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le Centre hospitalier « Maman Denise Nyakeru », une nouvelle infrastructure sanitaire destinée à améliorer l’accès aux soins dans cette partie du pays. Le chef de l’État a également profité de son séjour pour réaffirmer le rôle du Service national dans la formation et la réinsertion de la jeunesse congolaise.

Un hôpital moderne au service des populations

Entièrement réhabilité et équipé, le Centre hospitalier « Maman Denise Nyakeru » offre désormais une prise en charge médicale spécialisée aux habitants de Kaniama-Kasese et des zones environnantes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



L’établissement comprend des services de consultation, d’urgences, de réanimation, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique, de médecine interne, de pédiatrie ainsi qu’un laboratoire. Son plateau technique est renforcé par des équipements modernes, notamment un appareil d’échographie, une radiographie et un scanner. L’hôpital dispose également de six salles d’hospitalisation totalisant 60 lits.

Selon le commandant du Service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, cette infrastructure porte le nom de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, en hommage à son appui dans le financement de l’ensemble des équipements médicaux.

Le Service national présenté comme une école de patriotisme

Le Président Félix Tshisekedi s’est ensuite rendu au Centre d’encadrement et d’instruction Félix-Antoine Tshisekedi, où il a suivi une présentation des activités du Service national.

Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik a expliqué que ce centre, relancé en 2020, accueille aujourd’hui des jeunes venus de plusieurs provinces du pays afin de leur offrir une formation civique, patriotique et professionnelle. Plus de 8 300 jeunes y ont déjà été formés, dont environ 4 000 participent actuellement aux opérations de la Task Force présidentielle chargée de l’assainissement de la ville de Kinshasa.

La nouvelle promotion regroupe des volontaires originaires notamment du Haut-Lomami, du Kasaï Oriental, du Kasaï Central et de l’ancien Bandundu. Elle comprend également d’anciens combattants du phénomène Mobondo ayant choisi de déposer les armes pour intégrer le programme de réinsertion.

S’adressant aux recrues, le Chef de l’État a insisté sur la vocation du Service national.

« Le Service national n’est pas un lieu de punition, mais une école de responsabilité et de patriotisme », a déclaré Félix Tshisekedi, encourageant les jeunes à mettre leurs compétences au service du développement du pays.

Le Président de la République a enfin réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer les capacités d’accueil et de formation du Service national, afin d’élargir l’accès de davantage de jeunes à ce programme qu’il présente comme un levier de réinsertion, de citoyenneté et de développement national.