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Éducation : Engen DRC lance le programme « Jeunes Talents Engen DRC 2026 » pour les diplômés de Kinshasa et du Grand Katanga

Engen DRC, filiale du groupe Vivo Energy, annonce le lancement dès le 1er août 2026 de la première édition du…

Publié par Guillaume MAVUDILA
le: 30 juillet 2026
Engen DRC
© Engen DRC

Engen DRC, filiale du groupe Vivo Energy, annonce le lancement dès le 1er août 2026 de la première édition du programme « Jeunes Talents Engen DRC 2026 ». Ce dispositif s’adresse aux jeunes diplômés résidant dans les provinces de Kinshasa et du Grand Katanga. Il a pour objectif de leur offrir une première expérience professionnelle au sein de l’entreprise.

Dans son communiqué, la structure souligne que ce programme propose une immersion de 6 à 12 mois dans le secteur pétrolier. Il est conçu pour valoriser l’apport des jeunes talents et soutenir leur développement professionnel. Les participants évolueront dans un environnement de travail dynamique, avec des méthodes efficaces et un coaching personnalisé. Ils pourront également avoir la possibilité d’intégrer durablement l’équipe Engen.

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Diversité, inclusion et critères de sélection

Engen DRC affirme promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de ses équipes. L’entreprise encourage les candidatures de tous profils, notamment les femmes, les personnes à mobilité réduite, les communautés locales et les personnes vivant avec l’albinisme.

Pour postuler, les candidats doivent avoir 28 ans au maximum, être titulaire d’un diplôme BAC+5 ou équivalent et avoir validé leur cursus universitaire avec une moyenne d’au moins 65%. Bien plus, les candidats doivent avoir obtenu leur diplôme dans les deux années précédant l’appel à candidature, être bilingue français-anglais et maîtriser les outils informatiques.

Calendrier et modalités de candidature

Les candidatures sont ouvertes du 1er août au 30 septembre 2026. Les dossiers doivent comporter une lettre de motivation, un CV, une copie de pièce d’identité valide et les copies des diplômes. Ils sont à envoyer à :

jeunetalents.cd@vivoenergy.com

Calendrier prévu :

– Appel à candidature : 1er août – 30 septembre 2026,
– Sélection : Octobre 2026,
– Tests & Entretiens : Novembre 2026,
– Début du programme : Janvier 2027.

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