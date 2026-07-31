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Kinshasa : Daniel Bumba lance la Commission urbaine de l’Éducation axée sur l’Intelligence Artificielle

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a officiellement ouvert, ce vendredi 31 juillet 2026, les travaux de…

Publié par Guillaume MAVUDILA
le: 31 juillet 2026
Gouvernorat de Kinshasa
© Gouvernorat de Kinshasa

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a officiellement ouvert, ce vendredi 31 juillet 2026, les travaux de la Commission urbaine de l’Éducation. La cérémonie s’est tenue à l’École Marie-Immaculée, dans la commune de la N’sele, pour poser les bases de réformes durables pour l’école kinoise.

Placés sous le thème « Éducation et Intelligence artificielle », les travaux réunissent les principaux acteurs du secteur éducatif. Au menu, l’accès équitable à l’école, la lutte contre les abandons scolaires, le rehaussement du niveau d’enseignement, la bonne gouvernance ainsi que la préparation de la prochaine rentrée scolaire.

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Pour Daniel Bumba, l’investissement humain est non négociable. Il appelle en effet à investir dans l’humain, rappelant que l’éducation reste le moteur du développement de Kinshasa.

Vers une école citoyenne et écoresponsable

Au-delà des chiffres, Daniel Bumba insiste sur l’éducation aux valeurs. Il appelle à intégrer dès le primaire des modules sur la protection de l’environnement, l’assainissement et les comportements écoresponsables. Une manière de former une nouvelle génération consciente de son rôle dans la ville.

Cette orientation traduit la volonté de l’exécutif provincial de lier performance scolaire et civisme. L’école doit donc former des esprits, mais aussi des citoyens capables de transformer leur milieu.

Ces assises sont appelées à déboucher sur des propositions concrètes. La Commission a pour mission de proposer un plan d’actions pour rendre le système éducatif kinois plus inclusif, plus efficace et adapté aux défis du 21e siècle. Entre l’arrivée du numérique et les enjeux climatiques, Kinshasa veut anticiper. Les conclusions serviront de boussole au gouvernement provincial pour piloter les réformes à venir et garantir une école à la hauteur des ambitions.

Avec plus de 15 millions d’habitants, Kinshasa concentre un bassin scolaire important de la République démocratique du Congo.

Face à la croissance démographique et à la révolution numérique, l’Hôtel de Ville multiplie les initiatives depuis 2024. La gratuité de l’enseignement de base décrétée par le Président Tshisekedi en 2019 demeure le pilier central de la politique éducative actuelle. Cette Commission s’inscrit donc dans la continuité des efforts pour moderniser l’école kinoise.

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