Portugal–RD Congo : l’ambassadeur portugais annonce un duel explosif et célèbre 500 ans d’amitié

L’heure approche pour les Léopards de la RDC. Ce mercredi, la République démocratique du Congo défie le Portugal pour son entrée en scène à la Coupe du monde 2026, dans une rencontre qui suscite déjà une forte attente des deux côtés.

Invité de Radio Okapi quelques heures avant le coup d’envoi, l’ambassadeur du Portugal en RDC, Mario Gomes, n’a pas caché son enthousiasme. Pour le diplomate, cette affiche a tout d’un grand rendez-vous mondial.

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« Ce sera un grand match : d’un côté, l’expérience de Cristiano Ronaldo, de l’autre, la jeunesse et l’irrévérence de l’équipe congolaise », a-t-il déclaré.

Selon lui, la rencontre promet d’être particulièrement disputée, tant les deux sélections disposent d’arguments capables de faire basculer le résultat.

Des Léopards qui connaissent bien le football portugais

Si le Portugal part avec le statut de favori, Mario Gomes estime que les Léopards possèdent des atouts non négligeables. Plusieurs internationaux congolais ont en effet évolué dans le championnat portugais ou y ont été formés.

Le diplomate cite notamment des clubs prestigieux comme le FC Porto, le SC Braga ou encore le FC Famalicão.

Cette proximité avec le football lusitanien pourrait, selon lui, rendre la tâche plus compliquée aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les Congolais connaissant déjà certains mécanismes tactiques portugais.

Au-delà du football, un match chargé d’histoire

Mais pour l’ambassadeur, cette rencontre dépasse largement le cadre sportif. Il y voit une occasion unique de célébrer les relations historiques qui unissent le Portugal et la RDC depuis plusieurs siècles.

« Plus important que le résultat, ce sera une opportunité de célébrer l’amitié entre le Portugal et le Congo », a-t-il affirmé.

Évoquant plus de 500 ans de liens entre les deux nations, Mario Gomes a adressé un message de respect et d’amitié au peuple congolais, tout en assumant son soutien à son pays.

« Aux Congolais, je voudrais transmettre toute notre amitié. Mais ce soir, mes racines sont portugaises. J’espère un bon match et que le meilleur gagne », a-t-il conclu.

À quelques heures du coup d’envoi, une chose est certaine : au-delà de l’enjeu sportif, ce Portugal RD Congo s’annonce comme un rendez-vous chargé d’émotion, d’histoire et de passion.