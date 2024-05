Macron renforce le partenariat militaire avec la RDC contre l’agression rwandaise

Emmanuel Macron, Président de la République Française, a réaffirmé son soutien à la République Démocratique du Congo (RDC) dans la préservation de son intégrité territoriale et de sa souveraineté face à l’agression rwandaise via les rebelles du M23. Suite à ses discussions avec le président congolais Félix Tshisekedi le mardi 30 avril 2024, Macron a annoncé l’envoi à Kinshasa de Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, pour approfondir la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités militaires congolaises.

Dans une déclaration devant la presse, Macron a affirmé : « Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays, c’est l’objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays pour consolider en particulier des initiatives en termes de formation et de renforcement des capacités, visant à renforcer cette souveraineté. »

Il a également salué les initiatives antérieures dans le cadre de la coopération de défense et de sécurité, telles que le soutien à la création de l’École de Guerre de Kinshasa et à la formation d’une brigade de combat en jungle pour l’armée congolaise. Macron a souligné l’importance de poursuivre cette dynamique pour renforcer le partenariat et garantir le retour complet de la souveraineté congolaise dans toutes les régions du pays.

Grâce à la coopération militaire française, l’École de Guerre de Kinshasa (EGK) offre une formation de haut niveau aux officiers supérieurs congolais, s’inspirant de l’École de Guerre de Paris et de l’École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG) de Yaoundé au Cameroun. Cette école forme les cadres de haut niveau pour exercer des responsabilités de commandement dans les états-majors organiques et opérationnels, et accueille également des stagiaires étrangers.

cette coopération militaire renforcée témoigne de l’engagement continu de la France à soutenir la RDC dans la protection de sa souveraineté et de son territoire contre toute menace extérieure.