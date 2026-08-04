Est de la RDC : Aimé Boji réclame un tribunal international pour juger trois décennies de crimes impunis

Ils sont nés sous les tirs, ont grandi au milieu des déplacements forcés, et n’ont connu de la paix que le nom. Dans l’est de la République démocratique du Congo, une génération entière n’a jamais respiré l’air d’une stabilité durable. Trente années de conflits, d’atrocités, de viols systématiques et de pillages ont façonné un paysage de désolation où la mort est devenue une compagne quotidienne.

Ce mardi 4 août, au siège de l’Assemblée nationale, une voix s’est élevée pour briser ce silence assourdissant. Aimé Boji, président de l’institution parlementaire, a lancé un appel solennel : la création d’un tribunal international pour juger les auteurs de ces crimes qui ensanglantent la partie orientale du pays depuis trois décennies. Un plaidoyer qui résonne comme un cri de justice pour des millions de victimes abandonnées à leur sort.

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« Dix millions de morts » : le réquisitoire d’Aimé Boji

Dans une déclaration ferme et mesurée, le speaker du Parlement congolais a dressé un bilan accablant de ce que l’est du pays a enduré. Des chiffres vertigineux qui donnent le vertige et interpellent la conscience internationale.

« Trente ans après le génocide rwandais, la RDC porte encore les stigmates d’une tragédie qui n’a que trop duré : 10 millions de morts, massacres, viols, déplacements et pillage. Une génération n’a connu que la guerre. Il est temps de rendre justice. Un Tribunal international s’impose. »

Des mots qui portent le poids de l’histoire. Aimé Boji ne se contente pas d’énumérer des statistiques ; il incarne la mémoire d’un peuple meurtri, dont les souffrances n’ont jamais été pleinement reconnues par la communauté internationale. En appelant à une justice internationale, il place la RDC dans une posture exigeante : celle d’un État qui réclame réparation pour ses citoyens, face à des crimes qui ne sauraient rester impunis.

Un dossier qui ressurgit : le Rapport Mapping comme boussole

L’appel d’Aimé Boji s’inscrit dans un long feuilleton judiciaire et diplomatique. Depuis des années, les organisations de défense des droits humains, les associations de victimes et certains acteurs politiques réclament la mise en place d’un mécanisme judiciaire international ou hybride pour juger les crimes commis dans l’est.

Le Rapport Mapping des Nations unies, publié en 2010, avait déjà posé les bases de cette revendication. Ce document accablant a recensé 617 incidents graves susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire des actes de génocide, commis entre 1993 et 2003. Un inventaire macabre qui documente des massacres systématiques, des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, et le pillage organisé des ressources naturelles.

Mais quinze ans après ce rapport, l’impunité demeure la règle. Aucune juridiction nationale ou internationale n’a permis de juger les principaux responsables de ces exactions. La proposition d’Aimé Boji relance ainsi un débat qui, malgré les années, reste d’une brûlante actualité.

Une offensive diplomatique congolaise en marche

Cette prise de position du président de l’Assemblée nationale intervient dans un contexte diplomatique intense. Les autorités congolaises multiplient les initiatives pour obtenir une reconnaissance internationale des exactions commises dans l’est du pays. Il ne s’agit plus seulement de dénoncer, mais de convaincre la communauté internationale de passer à l’action.

La création d’un tribunal international est devenue un cheval de bataille pour plusieurs acteurs politiques et associatifs. Au-delà de la dimension judiciaire, elle revêt une portée symbolique forte : celle d’une réparation historique pour des populations qui ont été les grandes oubliées des conflits africains.

Pour les défenseurs de cette initiative, une juridiction spécialisée permettrait d’établir les responsabilités, de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, et surtout, d’offrir une reconnaissance officielle et une réparation aux victimes. Un enjeu crucial pour briser le cycle de l’impunité et poser les bases d’une paix durable.

L’est de la RDC : un théâtre de crimes sans fin

Depuis plus de trente ans, les provinces orientales de la RDC – Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tanganyika – sont le théâtre d’une violence multiforme. Des groupes rebelles nationaux et étrangers, des milices communautaires, des forces régulières et des armées voisines s’y affrontent dans une guerre complexe où les civils paient le plus lourd tribut.

Massacres de populations, viols collectifs, déplacements massifs, pillage des ressources : la liste des atrocités est interminable. Le conflit a fait des millions de morts, des millions de déplacés, et a laissé des séquelles psychologiques profondes dans des communautés entières. Dans certaines zones, les enfants n’ont jamais connu autre chose que l’état d’urgence et la peur.

La proposition d’Aimé Boji, en ce sens, ne se limite pas à une question juridique. Elle est une réponse politique à un échec collectif : celui de la communauté internationale, qui n’a pas su, ou pas voulu, mettre fin à ce qu’aucun qualificatif ne saurait décrire pleinement.

Quand la justice devient une exigence de paix

L’appel d’Aimé Boji à la création d’un tribunal international est plus qu’une déclaration politique. C’est un acte de mémoire. Un rappel solennel que les millions de victimes de l’est de la RDC n’ont pas été des dommages collatéraux, mais des êtres humains dont la dignité a été bafouée, et dont le sang crie encore justice.

Mais au-delà de la rhétorique, la question demeure : ce tribunal verra-t-il enfin le jour, ou restera-t-il une promesse vide, une énième résolution non suivie d’effets ? La communauté internationale, prise dans ses propres contradictions et son pragmatisme diplomatique, n’a jamais montré un empressement à juger les crimes commis dans cette partie du monde.

Pourtant, comme le rappelle l’histoire, aucune paix durable ne peut se construire sur des cendres non pleurées. Les véritables transitions ne s’écrivent pas dans le silence, mais dans la confrontation avec le passé. Les victimes de l’est de la RDC attendent moins des mots que des actes. Attendent moins des promesses que des condamnations. Attendent enfin que la justice, sous une forme ou une autre, vienne laver les stigmates d’une génération sacrifiée sur l’autel des intérêts géostratégiques.

Car en RDC, comme ailleurs, la réconciliation n’est pas un cadeau que l’on fait aux vaincus. C’est un devoir que les puissants doivent aux faibles. Et le temps, lui, ne guérit pas tout. Il ensevelit parfois les vérités que la justice seule peut exhumer.