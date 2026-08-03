Affaire Vally Amisi : Bénie Mukena Mwepu arrêté à Brazzaville, les formalités de transfert vers Kinshasa en cours

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a annoncé, dimanche 2 août 2026, l’interpellation à Brazzaville de Bénie Mukena Mwepu. Le suspect est recherché par les autorités de la République démocratique du Congo dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après le décès de Vally Amisi, survenu à Kinshasa le 9 avril 2026. Les formalités de transfert vers Kinshasa sont en cours.

« Cette arrestation est le fruit de la coopération judiciaire entre le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo et le ministère de la Justice de la République du Congo, dans le cadre des mécanismes d’entraide judiciaire existant entre les deux pays », a souligné Guillaume Ngefa dans un communiqué.

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Les investigations menées sous l’autorité du parquet compétent ont permis d’orienter les recherches vers la personne interpellée. « Les faits, initialement présentés comme un enlèvement, font l’objet d’une information judiciaire et sont susceptibles de recevoir diverses qualifications juridiques », poursuit le document, tout en précisant que seules les juridictions sont compétentes de les déterminer.

En effet, les formalités judiciaires et administratives requises en vue du transfèrement de l’intéressé vers Kinshasa sont actuellement en cours. Selon la justice congolaise, cela se fait dans le strict respect des lois de la République, des accords de coopération judiciaire applicables, ainsi que des droits et garanties reconnus à toute personne mise en cause.

Toutefois, la justice rappelle que Bénie Mukena Mwepu « bénéficie pleinement de la présomption d’innocence, et que seule une décision définitive de justice est susceptible d’établir sa responsabilité pénale éventuelle ».

Par ailleurs, le Gouvernement de la RDC réaffirme sa détermination à lutter contre l’impunité, « dans le respect des principes de légalité, des droits de la défense et des exigences d’un procès équitable ».

Pour rappel, le meurtre de Vally Amisi, jeune entrepreneur et vice-président du club de football Nouvelle Vie Bomoko FC, a profondément ému Kinshasa après la découverte de son corps sans vie le 10 avril 2026, dans un hôtel abrité dans la commune de la Gombe.

Les vidéos de surveillance ont orienté les recherches vers un proche et collaborateur de la victime, Bénie Mukena Mwepu. Son arrestation à Brazzaville permettra enfin à la justice de Kinshasa d’établir les responsables dans cette affaire qui a provoqué l’indignation dans l’opinion publique.