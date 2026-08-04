Butembo : Quatre nouveaux survivants d’Ebola témoignent – « La maladie existe, nous en sommes la preuve vivante »

Ce dimanche 2 août 2026, au Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Katwa, une scène rare et bouleversante s’est jouée sous le regard ému du personnel médical. Quatre patients, dont deux membres du personnel soignant, ont franchi la porte de la survie. Ils sortent guéris, mais marqués à jamais par l’étreinte du virus qui a failli les emporter.

Pour les deux soignants contaminés sur leur lieu de travail, cette délivrance a un goût amer. Ils avaient contracté la maladie en soignant des malades, victimes de leur dévouement dans des structures sanitaires où le danger guette chaque geste, chaque contact. Mais ce matin-là, ce n’est pas l’ombre de la mort qui planait sur le centre, c’est celle de l’espoir.

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L’air vibrait d’une émotion palpable lorsque les survivants, encore frêles mais debout, ont adressé un message à la communauté : un cri du cœur mêlé d’avertissement et de gratitude.

« Nous en sommes le témoignage vivant » : le plaidoyer des rescapés

Le docteur Raymond Kamwanga, médecin à l’hôpital de Katwa, a d’abord salué le courage des équipes qui ont œuvré sans relâche pour arracher ces vies à la mort. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel à ses pairs : le respect rigoureux des mesures barrières reste la seule digue face à la contamination des soignants.

Mais ce sont les mots des guéris eux-mêmes qui ont ébranlé l’assistance. L’un d’eux, la voix encore nouée par l’émotion, a pris la parole :

« Nous remercions tous ceux qui ont contribué à notre guérison. Nous étions malades d’Ebola et avons été contaminés pendant nos prestations. Nous remercions le personnel soignant ainsi que l’ONG Medair pour les services rendus au CTE. À tous ceux qui pensent que la maladie n’existe pas, nous leur demandons d’y croire, car nous en sommes un témoignage vivant. »

Et d’ajouter, à l’adresse de ses collègues soignants :

« À nos collègues prestataires de soins, nous rappelons l’importance de respecter les mesures barrières lors de la prise en charge des malades. Nous devons tout mettre en œuvre pour combattre cette maladie. Ici, au CTE, il n’y a rien à craindre. C’est une structure comme tant d’autres. Si vous vous sentez malade, il faut aller directement à l’hôpital avant l’apparition des hémorragies. Plus la prise en charge est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. »

Un message de vie, porté par ceux qui ont dansé avec la mort et qui en sont revenus.

Des guérisons qui s’ajoutent à l’espoir

Ces quatre nouvelles rémissions viennent gonfler les rangs déjà fournis des survivants du CTE de Katwa. La veille, deux enfants avaient déjà quitté ce centre spécialisé, portant à six le nombre de guérisons en deux jours. Ces victoires, aussi modestes soient-elles, portent la signature de l’ONG Medair et de ses partenaires, dont l’engagement aux côtés du ministère de la Santé transforme chaque jour l’impossible en possible.

Pourtant, dans les couloirs du centre, les équipes soignantes ne baissent pas la garde. Les autorités sanitaires martèlent un message de prévention qu’elles savent être une question de survie : fièvre, vomissements, diarrhée – dès l’apparition de ces symptômes, la consultation immédiate s’impose. Car chaque heure perdue, chaque hésitation alimentée par la peur ou les rumeurs, peut basculer un destin.

L’épicentre résiste : Butembo, chiffres et défis

Butembo, poumon économique du Nord-Kivu, demeure le cœur battant de cette 17e épidémie. La ville totalise à elle seule 220 cas confirmés sur les 325 enregistrés dans la province au 27 juillet. Des chiffres qui donnent le vertige : en seulement deux mois et demi, cette flambée a déjà touché 3 360 personnes, selon le bilan officiel.

Pourtant, une lueur d’espoir subsiste dans cette hécatombe. 760 personnes guéries ont quitté les centres de traitement depuis le mois de mai. Mais le tribut est lourd : 1 621 décès sur un total de 3 674 malades, un rapport qui rappelle la cruauté d’un virus qui n’a que faire des frontières.

Aucune nouvelle zone de santé du Nord-Kivu n’a enregistré de cas entre le 30 et le 31 juillet, une accalmie relative qui ne doit pas masquer la vigilance de rigueur. Les équipes de sensibilisation poursuivent leur travail de fourmi, affrontant les rumeurs, les résistances communautaires et la défiance envers les centres de traitement.

La survie au prix de la vigilance

Au CTE de Katwa, ce dimanche, la fête était discrète mais sincère. Les quatre guéris, silhouettes encore amaigries, ont quitté le centre avec un carnet de route : témoigner, convaincre, sauver.

Leur histoire, tragique et magnifique, porte un enseignement universel : la guérison d’Ebola est possible, mais elle exige une course contre la montre. Chaque patient qui franchit les portes du centre à un stade précoce augmente ses chances de revoir les siens. Chaque soignant qui respecte les gestes barrières se protège et protège sa communauté.

Mais au-delà de la science et des protocoles, c’est la confiance qui demeure le carburant de la riposte. Confiance envers les structures de santé, confiance envers les messages de prévention, confiance envers ces soignants qui, comme ceux de Katwa, continuent de se battre, parfois au péril de leur propre vie. Car en Ituri comme au Nord-Kivu, la victoire contre Ebola ne se gagnera pas seulement dans les laboratoires et les centres de traitement. Elle se gagnera dans le cœur des communautés, là où la peur cède enfin la place à l’espoir.