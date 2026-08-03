Banque Centrale du Congo : André Wameso relance le sport corporatif et place le bien-être des agents au cœur de sa gouvernance

La scène a surpris plus d’un observateur. Habitué aux réunions stratégiques et aux décisions de politique monétaire, le gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), André Wameso Nkualoloki, a troqué le costume officiel pour une tenue de sport. Entouré de centaines d’agents de l’institution, il a donné le coup d’envoi de la relance des activités sportives corporatives de la Banque centrale, mettant ainsi en avant une autre facette de son management : celle d’une gouvernance qui mise sur le capital humain.

Après plusieurs années d’interruption, cette initiative marque le retour d’une tradition qui a longtemps contribué à renforcer les liens entre les agents de la Banque Centrale du Congo, tout en encourageant un mode de vie plus sain.

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André Wameso affiche un management de proximité

Dès les premières heures de la matinée, l’ambiance était bien différente de celle qui règne habituellement dans les locaux de la BCC, à la Gombe. Les impératifs du quotidien ont laissé place à une marche de cohésion où dirigeants et collaborateurs ont évolué côte à côte, sans protocole ni barrières hiérarchiques.

En participant personnellement à cette activité, le gouverneur André Wameso a envoyé un signal fort sur sa vision du management. Plus qu’un simple événement sportif, cette journée traduisait une volonté de rapprocher les équipes, de favoriser les échanges entre collègues et de consolider la culture institutionnelle.

« Voir le Gouverneur participer à nos côtés, sans le formalisme habituel, est un signal fort. Cela nous rappelle que nous poursuivons tous un même objectif, au-delà de nos fonctions respectives », a confié un agent de la Direction de la communication à l’issue de la marche.

À travers cette démarche, la Banque Centrale entend promouvoir un environnement de travail où la cohésion et l’engagement collectif deviennent des leviers de performance.

Les clubs sportifs historiques de la BCC retrouvent leurs couleurs

La relance ne s’est pas limitée à une simple marche symbolique. La Banque Centrale du Congo a officiellement redonné vie aux clubs sportifs qui ont marqué son histoire et contribué, pendant des années, à l’épanouissement de son personnel.

Parmi les disciplines remises à l’honneur figure le club de nzango « Les Kangourous », véritable référence au sein de l’institution, notamment auprès du personnel féminin. Les passionnés de football retrouvent le COFLO, tandis que les basketteurs renouent avec le club FALANGA.

Les clubs de natation, de marche sportive ainsi que le Judo Club BCC reprennent également leurs activités, offrant aux agents un large éventail de disciplines adaptées à leurs capacités et à leurs préférences.

Cette diversification répond à une logique d’inclusion, permettant à chaque employé de pratiquer une activité physique dans un cadre propice au bien-être et à l’épanouissement.

Faire du capital humain un levier de performance institutionnelle

Au-delà de l’aspect sportif, cette relance traduit une orientation stratégique clairement assumée par la Direction générale de la Banque Centrale du Congo : investir dans les femmes et les hommes qui font fonctionner l’institution.

Dans un contexte où la sédentarité, le stress professionnel, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires constituent des défis croissants pour les organisations, la promotion de l’activité physique apparaît comme un véritable outil de prévention.

La BCC considère que des agents en meilleure santé sont également plus disponibles, plus performants et davantage capables de relever les exigences d’une institution au cœur de la stabilité financière du pays.

En réactivant ses activités sportives corporatives, la Banque Centrale du Congo ne signe donc pas seulement le retour d’une tradition. Elle ouvre un nouveau chapitre de sa gouvernance, où le bien-être des agents, la cohésion des équipes et le développement du capital humain deviennent des piliers essentiels de la performance institutionnelle et de la qualité du service public.