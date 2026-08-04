Alain Bolodjwa claque la porte de la Coalition Article 64 – « Je ne cautionne pas ce dialogue avec ceux qui bafouent la Constitution »

Ils étaient unis dans la rue, dressés contre ce qu’ils percevaient comme un coup de force constitutionnel. Mais la convergence des luttes a ses limites. Ce lundi, sur un espace X animé par le journaliste Stanis Bujakera Tshiamala, la rupture a été consommée.. Alain Bolodjwa, figure de l’opposition radicale congolaise, a annoncé son retrait de la Coalition Article 64 pour la défense de l’ordre constitutionnel (C64).

Un départ qui n’est pas un simple changement d’adresse militante. C’est un signal adressé à ceux qui, au sein de la plateforme, ont choisi la voie du dialogue avec le pouvoir de Kinshasa. Bolodjwa, lui, ne transige pas. Il est venu pour défendre la Constitution, pas pour négocier avec ceux qu’il accuse de la piétiner.

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« L’environnement est devenu malsain » : les raisons d’un divorce

Dans une déclaration sans concession, Alain Bolodjwa a justifié son départ par un constat amer : la Coalition Article 64 aurait, selon lui, dérivé de sa mission originelle. La suspension des actions de mobilisation contre le projet de révision constitutionnelle, consécutive à l’annonce d’un dialogue national inclusif par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Nous défendons l’idée selon laquelle on ne va pas indéfiniment continuer de faire des dialogues avec des gens qui posent des actes en violation de la loi et de la Constitution. J’ai tenté de mener ce combat en interne pour sensibiliser les uns et les autres par rapport à cet enjeu. Apparemment, l’environnement était devenu malsain. Pour permettre à nos amis de continuer dans leur combat que je considère légitime, je préfère ne pas être là, parce que cela risque d’apparaître comme une compromission. »

L’opposant, fidèle à sa réputation d’intransigeant, a martelé un message clair : il n’est pas venu quémander un compromis, mais défendre l’ordre constitutionnel. Et pour lui, la simple idée d’un dialogue avec un régime qu’il juge en infraction avec la Loi fondamentale est une trahison des principes qui ont fondé la coalition.

La stratégie contestée : le 12 juin, un rendez-vous manqué

Au-delà du dialogue, c’est toute la stratégie de la C64 que Bolodjwa remet en cause. L’opposant a vivement critiqué le « bicéphalisme » de certains sociétaires, qui insistaient sur une date symbolique – le 12 juin – pour une action dont il ne comprenait ni la pertinence ni l’urgence.

« J’avais posé la question : pourquoi le 12 juin, ça représente quoi, quel en est l’objectif ? Et pourtant, les gens savaient que l’Assemblée nationale allait examiner la loi en date du 8. Ça a vidé dans une certaine mesure la substance. »

Un constat d’échec tactique qui, conjugué à l’annonce du dialogue national, a convaincu Bolodjwa que la coalition avait perdu sa boussole. Il ne retrouve plus, dit-il, la philosophie de son parti politique dans la nouvelle démarche de la C64.

Le dialogue comme piège ? Les craintes de l’opposant

Pour Alain Bolodjwa, le dialogue national inclusif annoncé par le chef de l’État n’est qu’un leurre. Une manœuvre destinée à légitimer une révision constitutionnelle qu’il juge anticonstitutionnelle. En acceptant de suspendre leurs actions pour laisser place à des discussions, les leaders de la C64 auraient, selon lui, offert une victoire politique au régime.

Son départ est aussi un acte de lucidité : il refuse de cautionner un processus qui, à ses yeux, ne peut qu’entériner un changement de la Loi fondamentale. « Je ne suis pas venu pour quémander le dialogue, mais je suis venu pour défendre l’ordre constitutionnel », a-t-il répété, comme un mantra.

Une marche avortée et un calendrier sous tension

La rupture de Bolodjwa intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. À deux jours d’une marche qui devait exiger, entre autres, la démission du président Félix Tshisekedi pour « trahison de son serment constitutionnel », la C64 avait surpris son monde en annonçant le report de cette action. Motif invoqué : donner une chance au dialogue national, impulsé par les principales confessions religieuses après leur entretien avec le chef de l’État.

Mais la Cour constitutionnelle a depuis statué : la loi sur les référendums est conforme à la Constitution. Une décision qui a relancé la dynamique contestataire. La C64 a alors fixé un nouvel ultimatum au président : organiser un dialogue national inclusif d’ici le 15 août. Une date butoir qui pourrait bien être le prochain champ de bataille.

La solitude de l’intransigeant

En quittant la Coalition Article 64, Alain Bolodjwa assume pleinement son isolement. Il se revendique comme celui qui, au sein de l’opposition congolaise, a le plus farouchement combattu le président Tshisekedi. Une fierté qui confine à l’obsession, mais qui témoigne d’une cohérence politique rare dans un paysage marqué par les compromis et les retournements.

Son départ, au-delà du simple fait divers politique, révèle les fractures profondes qui traversent l’opposition congolaise. Faut-il dialoguer avec un pouvoir accusé de dérive autoritaire ? Faut-il, au contraire, radicaliser la lutte dans la rue ? La C64 a choisi une voie médiane. Bolodjwa, lui, a choisi celle de l’intransigeance.

La question qui brûle les lèvres des observateurs est désormais celle-ci : le pari de la C64 – suspendre la mobilisation pour ouvrir un dialogue – paiera-t-il ? Ou bien la stratégie de Bolodjwa, celle du refus catégorique, s’avérera-t-elle, à terme, la plus prophétique ?

Une certitude demeure : la bataille pour la Constitution congolaise est loin d’être terminée. Et chaque départ, chaque rupture, redessine les lignes d’un affrontement qui, dans les prochains mois, pourrait bien connaître son dénouement. Car à Kinshasa comme à l’intérieur du pays, la question n’est plus de savoir si la Loi fondamentale sera révisée, mais à quel prix et au nom de quelle légitimité.