Haut-Katanga : Félix Tshisekedi inaugure le nouveau Palais de Justice de Lubumbashi, symbole de la modernisation judiciaire

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré, samedi 1er août 2026, le nouveau Palais de Justice de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dressé au cœur de la capitale cuprifère, cet édifice imposant se veut la matérialisation d’une justice plus proche, plus digne et plus efficace.

L’événement, empreint de solennité, a réuni les plus hautes autorités judiciaires, politiques et coutumières de la région, venues saluer ce qu’elles qualifient déjà de « tournant historique » pour l’appareil judiciaire congolais.

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Pensé pour répondre aux standards internationaux, le nouveau Palais de Justice s’étend sur 3 891 m² et offre un cadre de travail inédit. L’infrastructure abrite 65 bureaux, 3 grandes salles d’audience équipées, des espaces de documentation et d’archivage, ainsi qu’un espace spécifiquement dédié au Tribunal pour enfants. Cette dernière disposition marque une avancée majeure dans la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, conformément aux engagements de la RDC en matière de protection de l’enfance.

Bien plus, l’édifice répond aux besoins des acteurs du secteur. Magistrats, avocats, greffiers et justiciables évolueront désormais dans un environnement conçu pour garantir davantage la sérénité du procès et le respect de la dignité humaine.

Un investissement 100% congolais, un signal fort

L’ouvrage a été entièrement construit sur fonds propres du Trésor public.

Dans son discours, Félix Tshisekedi a souligné que l’inauguration de cet édifice traduit « la capacité de l’État à porter des investissements publics majeurs pour moderniser le secteur judiciaire ».

Selon les analystes, c’est un message politique, notamment celui d’une volonté de rompre avec des décennies de délabrement et de donner aux institutions judiciaires les moyens matériels de leur indépendance et de leur crédibilité. Pour le Haut-Katanga, c’est aussi la promesse d’un désengorgement des dossiers et d’une accélération du traitement des affaires.

Depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, Le Président Félix Tshisekedi a fait de la refondation de la justice l’un des piliers de son action. Le Gouvernement s’attèle en effet à redorer l’image d’une institution longtemps gangrenée par la corruption, le manque de moyens et la méfiance populaire. Cette dynamique s’est traduite aussi par la construction de cette infrastructure.

À travers cette inauguration, l’État Congolais démontre qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé, mais d’une brique supplémentaire dans l’édifice d’une justice restaurée, crédible et respectée, à la hauteur des aspirations du peuple à l’équité et à la sécurité juridique.