40 ans du Mouvement des Mamans Catholiques en RDC : Suminwa réaffirme l’engagement du Gouvernement pour l’autonomisation économique des femmes

La Première Ministre, Judith Suminwa, a pris part, lundi 3 août 2026, à la cérémonie d’ouverture du jubilé de rubis marquant les 40 ans du Mouvement des Mamans Catholiques (MMC). L’activité s’est tenue sous le thème : « 40 ans de savoir-faire et de transmission : les mamans catholiques au cœur de la famille, de l’Église et de la société ».

Le jubilé a été l’occasion de mettre en avant les piliers de l’action du MMC. Le premier axe s’est concentré à la célébration de 40 années d’engagement spirituel et social, tandis que le deuxième axe s’est fixé sur la promotion du leadership féminin et de l’entrepreneuriat des femmes.

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Le troisième axe s’est focalisé sur la valorisation du rôle des mamans catholiques dans la famille, l’Église et la société. Enfin, le quatrième et dernier axe a abordé l’appel à l’unité, à la paix et à la transmission des valeurs aux jeunes générations.

Devant des milliers de membres venus de tous les diocèses, la Cheffe du Gouvernement a salué le parcours du mouvement fondé en 1986. Elle a rendu hommage à l’engagement spirituel, social et éducatif des mamans catholiques à travers la République démocratique du Congo, notamment dans l’accompagnement des familles, l’éducation et la solidarité.

Dans son discours, Judith Suminwa a aussi salué la contribution des mamans catholiques au développement de la RDC et a insisté sur la nécessité de capitaliser sur leur expertise et leur ancrage communautaire pour porter les politiques publiques.

Le Gouvernement Suminwa mise sur l’autonomisation économique des femmes

Au-delà de la célébration, Judith Suminwa a réaffirmé l’engagement de son Gouvernement pour l’autonomisation économique des femmes.

Inscrite dans le Programme d’Actions 2024-2028, cette priorité se traduit par des actions concrètes. C’est le cas du Fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo (FOGEC), qui a mis en place une ligne de crédit dédiée aux femmes avec des conditions préférentielles.

Bien plus, le Gouvernement a œuvré pour l’adoption d’une loi au Sénat fixant à 30% la représentation minimale des femmes dans les institutions publiques. D’autres chantiers sont ouverts, notamment l’accès au foncier agricole pour les femmes rurales et l’alphabétisation financière.

Somme toute, l’Exécutif national a tracé la trajectoire pour les prochaines années. Il s’agit de renforcer le leadership féminin et de garantir aux femmes l’accès aux postes de décision.