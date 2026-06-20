Coupe du Monde 2026 : Défaite douloureuse 2-1 de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne

La Côte d’Ivoire s’incline 2-1, samedi 20 juin, face à l’Allemagne, au Stade de Toronto lors de la 2e journée du groupe E du Mondial 2026. Les Éléphants menaient grâce au but de Franck Kessié à la 30e minute avant de concéder deux buts de Deniz Undav à la 68’ et à la 90+4’. L’Allemagne prend la tête du groupe avec 6 points. La défaite est douloureuse par le scénario et le timing du dernier but.

La première période tourne à l’avantage des Ivoiriens. Le bloc défensif tient et empêche l’Allemagne de trouver des solutions. La mi-temps est atteinte avec un avantage au tableau d’affichage. La discipline collective et les transitions rapides permettent à la Côte d’Ivoire de contrôler les débats pendant 45 minutes face à une équipe habituée à dominer la possession.

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La seconde période voit l’Allemagne intensifier son pressing et multiplier les offensives. L’égalisation intervient à la 68’ par Deniz Undav sur une action construite dans la surface ivoirienne. Les minutes suivantes s’enchaînent avec une pression constante. Les poulains de Fae défend en bloc bas et tente de conserver le point du match nul. La fatigue physique se fait sentir dans les 20 dernières minutes.

Le coup fatal tombe dans le temps additionnel à la 90+4’ quand Deniz Undav inscrit un second but. Le stade explose tandis que les Éléphants encaissent une défaite douloureuse au dernier instant.

Au classement du groupe E après deux journées, l’Allemagne compte 6 points, la Côte d’Ivoire 3 points, l’Équateur et Curaçao 0 point en attendant leur confrontation de la deuxième journée.

La Côte d’Ivoire reste en course pour la qualification malgré cette défaite. Le prochain match de la sélection à la couleur orange est prévu le 25 juin prochain face à Curaçao pour le compte de la 3e journée. Une victoire permettrait à Kessié et ses coéquipiers d’atteindre 6 points et de viser l’étape suivante.