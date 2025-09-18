Tshisekedi – Ramaphosa : deux heures de huis clos sur la sécurité régionale à Pretoria

– Dans le cadre feutré du palais présidentiel Mahlamba Ndlopfu, les deux hommes se sont parlé sans témoin. Pendant plus de deux heures, jeudi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont confronté leurs visions et aligné leurs stratégies. Au menu de ce déjeuner de travail strictement confidentiel : la sécurité régionale, et surtout, la crise persistante qui ravage l’Est de la RDC.

Aucune déclaration publique n’a filtré à l’issue de l’entretien. Mais selon les entourages présidentiels, la coopération sécuritaire a dominé les discussions. Face à la recrudescence des violences et à l’expansion de groupes armés dans la région des Grands Lacs, Kinshasa et Pretoria ont convenu d’intensifier leurs efforts communs pour stabiliser la zone.

L’Est de la RDC, priorité absolue

La situation dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri était au cœur des préoccupations. Les deux chefs d’État ont évoqué les moyens de renforcer l’appui militaire, logistique et diplomatique de l’Afrique du Sud aux forces armées congolaises, dans un contexte où la communauté internationale peine à endiguer la crise.

Au-delà de l’urgence sécuritaire, les discussions ont aussi porté sur les enjeux économiques et politiques liés à cette instabilité. Les richesses minières de l’Est congolais attisent les convoitises et alimentent les conflits – une réalité que Pretoria et Kinshasa entendent désormais aborder de front.

Une alliance stratégique qui se consolide

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts de rapprochement entre les deux géants africains. Elle confirme la volonté de Tshisekedi et de Ramaphosa de transformer leur partenariat en une alliance solide et opérationnelle, capable de peser sur les équilibres régionaux.

Diplomatie, économie, sécurité : les domaines de coopération se multiplient, signe que la RDC et l’Afrique du Sud misent sur une approche intégrée pour faire face aux défis communs.

Et après ?

Si les détails opérationnels restent secrets, une chose est sûre : ce huis clos à Pretoria marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’Afrique du Sud aux côtés de la RDC. Reste à savoir comment cette volonté affichée se traduira sur le terrain – et si elle suffira à infléchir la dynamique de violence qui mine la région depuis des décennies.

La balle est maintenant dans le camp des experts et des militaires. Ils devront donner corps à cette alliance présidentielle. Dans l’Est congolais, on attend plus que des mots.