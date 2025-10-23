Roger Lukaku, dernière sortie de terrain à Kinshasa

Ce jeudi, Kinshasa a rendu les armes. Dans la chaleur accablante de la capitale congolaise, le cortège funèbre a quitté l’hôpital du Cinquantenaire pour rejoindre l’Espace Ave Maria de Kasa-Vubu. Dans le cercueil, Roger Lukaku, l’une des légendes du football congolais, emporté à 58 ans. Devant la chapelle, l’émotion était palpable. Les anciens du DC Motema Pembe, son club de cœur, s’étaient donné rendez-vous pour un ultime hommage.

Godys Mpangi, Okitakatshi « Mimi Orange », Mbiyavanga « Maestro » – tous étaient là. Les visages marqués par le temps mais toujours fièrement dressés, ils formaient une garde d’honneur pour celui qui fut leur coéquipier, leur frère de jeu. José Tweba, du grand rival Vita Club, avait lui aussi fait le déplacement. Preuve que certaines rivalités s’effacent devant la grandeur d’une vie.

L’hommage poignant de Romelu à son père

De la Belgique où il évolue sous le maillot de Naples, Romelu Lukaku a fait parvenir un message audio qui a ému l’assistance. « Je ferai en sorte que votre nom devienne encore plus grand », a promis la star internationale. Une promesse filiale qui résonnait comme un serment, tant le nom Lukaku est déjà devenu mythique dans le monde du football.

Letasile Champro, autre compagnon de route, a raconté avec verve les péripéties du joueur : son recrutement manqué par Africa Sport d’Abidjan, son départ précipité pour la Belgique où il allait écrire une nouvelle page de sa carrière à Seraing et Germinal Ekeren.

La légende du DCMP et des Léopards réunie une dernière fois

Roger Lukaku laisse l’image d’un avant-centre redoutable, capable de marquer de buts décisifs sous le maillot des Léopards lors des CAN 1994 et 1996. De retour au pays après sa carrière européenne, il avait fondé le club Rojolu – du nom de ses deux fils – qui deviendra champion de l’EPFKIN en 2012.

Le convoi a ensuite pris la direction de N’sele, à l’est de Kinshasa. À la Nécropole Entre Terre et Ciel, sous le soleil congolais, Roger Lukaku a rejoint la terre de ses ancêtres. L’enfant de Kinshasa, devenu star internationale avant de revenir à ses racines, repose désormais dans la paix. Son héritage, lui, continue de vivre à travers Romelu et Jordan, perpétuant sur les terrains du monde entier la flamme allumée par leur père.