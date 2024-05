Renforcement des liens Nord-Sud : Rencontre diplomatique à Copenhague

La ville de Copenhague, au Danemark, accueille jeudi et vendredi une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères nordiques et africains, mettant en lumière les liens stratégiques entre les deux régions.

En marge de cette rencontre axée sur le commerce et les investissements, le vice-Ministre des Affaires étrangères et Francophonie, S.E Crispin Mbadu Phanzu, a tenu des entretiens bilatéraux avec le Ministre des Affaires étrangères angolais, S.E Tete Antonio. Les discussions ont porté sur le processus de Luanda, la médiation angolaise, ainsi que sur les incursions de l’armée angolaise dans les territoires de Tshela et Lukula, situés dans la province du Kongo Central en République Démocratique du Congo (RDC). Cette rencontre témoigne des relations fraternelles et de bon voisinage entre la RDC et l’Angola.

Représentant de la République démocratique du Congo, le vice-ministre Crispin Mbadu Phanzu a pris part à l’ouverture officielle, aujourd’hui, de la plénière du Forum des ministres des Affaires étrangères africains et nordiques dans la ville de Copenhague. Un questionnement axé sur 2 thèmes est à l’ordre du jour :

• Au regard des 5 à 10 prochaines années, quels projets pourraient définir les partenariats nordiques-africains ?

• Quelles sont les ambitions pour la réunion des ministres des Affaires étrangères nord-africains de 2024 ?

La RDC fait valoir ses atouts dans les secteurs minier (leader mondial du cobalt, l’industrie des batteries électriques, etc.), environnemental (pays-solution face au dérèglement climatique), hydroélectrique (projet INGA III), infrastructures (projet de Corridor de Lobito), l’agriculture avec 80 millions de terres arables, les réformes sur le climat des affaires, la mise en place des Zones Économiques Spéciales, la stabilité politique avec l’organisation réussie des élections présidentielles, législatives et locales.