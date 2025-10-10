RDC-Togo : l’ultime combat des Léopards pour sauver le rêve mondial

LOMÉ – Le compte à rebours a commencé. Dans la chaleur accablante de Lomé, les Léopards de la RDC se préparent à livrer la bataille de leur survie. Ce vendredi, face aux Éperviers du Togo, il n’y aura pas de place pour l’approximation, ni pour le regret. La mission est simple, mais terriblement exigeante : vaincre, ou voir s’évanouir le rêve d’une qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le choc des chiffres qui fait froid dans le dos

À la veille du match, le classement des meilleurs deuxièmes a viré au cauchemar. La RDC, sixième avec 16 points en 8 matchs, a vu le Burkina Faso lui passer devant. Les Léopards ne trichent plus avec les statistiques : seules deux victoires – contre le Togo puis le Soudan – pourraient leur offrir un billet inespéré pour les barrages, voire une qualification directe.

Desabre, le stratège au bord du précipice

Sébastien Desabre, le sélectionneur français, affiche un calme de façade. En conférence de presse, sa voix ne tremblait pas, mais ses mots portaient le poids de l’urgence. « On est dos au mur, c’est-à-dire qu’il va falloir qu’on remporte les deux matchs », a-t-il reconnu, sans détour. Son discours, sobre et déterminé, contraste avec la pression qui étreint tout un pays.

Le classement qui donne le vertige

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Le Gabon et Madagascar, 19 points

Le Burkina Faso, le Cameroun et l’Ouganda, 18 points

La RDC, 16 points, mais avec une partie en moins

Une victoire à Lomé propulserait les Léopards dans le top 4, à la veille de l’ultime rendez-vous face au Soudan.

L’espoir, malgré tout

Dans les couloirs de l’hôtel des Léopards, les joueurs affichent une sérénité troublante. Peut-être parce qu’ils savent que le destin sourit parfois aux audacieux. Peut-être parce que, dans le football comme dans la vie, les plus belles histoires naissent souvent de l’adversité.

Ce vendredi, à 14h précises, le stade de Lomé deviendra le théâtre d’un drame sportif. Entre l’exploit et la déception, entre la liesse et les larmes, les Léopards ont choisi de croire. Jusqu’au bout.